Rekordní Tour de France? Na slavný závod si dělá zálusk PĚT Čechů

Zdeněk Štybar, 31 let

ŠANCE NA TOUR 70 %

Zkušený rodák ze Stříbra je posledním Čechem, který na Tour de France dokázal vyhrát etapu, povedlo se mu to předloni. Vloni těžce nesl, když se do nominace týmu Quick-Step Floors nevešel, a ani letos to nebude jasná záležitost; sám Štybar není spokojen se svým vstupem do letní části sezony. V Kalifornii testoval nový posed, do závodního rytmu se ale nedostal podle představ. Formu by měl testovat od 10. června na závodě Okolo Švýcarska. Na jaře se blýskl 2. místem na slavné klasice Paříž-Roubaix, do zvlněných etap může pasovat.