Splněný sen! Nováček Cink pojede premiérově na Tour de France

Ondřej Cink pojede hned ve své první sezoně mezi silničními cyklisty Tour de France. Bývalý úspěšný biker se dostal do nominace týmu Bahrajn-Merida na slavný závod, který odstartuje 1. července v německém Düsseldorfu. Na Tour se představí jako jedenáctý Čech v historii.

"Je to splnění snu. Jsem za to hrozně rád, člověk už výš nemůže jít. Na silnici je Tour nejvíc," uvedl Cink v rozhovoru pro server Supercycling.cz.

Šestadvacetiletý jezdec byl původně jedním z náhradníků, ale dnes se dozvěděl, že bude v devítičlenném týmu na Tour. "Proběhl mítink sportovních ředitelů našeho týmu. Měli zprávy o zdravotních problémech ostatních kluků a definitivně rozhodli, že pojedu já. Určitě mi pomohly i výkony v kopcích ve Švýcarsku," řekl rodák z Rokycan, který v neděli zakončil závod Kolem Švýcarska na 19. místě celkového pořadí.

"Řešili jsme to průběžně během závodu Kolem Švýcarska. Sivcov měl teď těžký pád při Kolem Slovinska, Navardauskas má stále problémy se srdcem a musí mít měsíc klid bez kola. No a Haussler, který měl taky Tour podle původních plánů jet, byl na druhé operaci s kolenem. Tři lidi vypadli a jedu já," konstatoval Cink.

I když od začátku sezony stihl už šest etapových závodů, připustil, že má z třítýdenní Tour obavy. "Bojím se hrozně. Možná ještě víc, než když jsem jel v lednu v Austrálii první závod na silnici. Vždyť mým nejdelším závodem bylo právě teď Švýcarsko a bylo to pro mě hodně náročné. Jsem unavený a vůbec si nedokážu představit, co se se mnou stane během tří týdnů," řekl bronzový medailista z předloňského mistrovství světa v cross country horských kol.

"Ten stres, který tam panuje, si zatím nedokážu moc představit. Bude to pro mě něco nového. Nečekal jsem to, mám velkou radost. Jen doufám, že to nepřišlo moc brzy. Nerad bych po deseti dnech slezl z kola," uvedl Cink. Lídrem jeho týmu na Tour bude Španěl Ion Izagirre, šestý ze závodu Kolem Švýcarska.