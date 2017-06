Kreuziger pojede Tour poosmé: Budu kapitánem, nesmím zaváhat

S tím, že bude mít Roman Kreuziger na letošní Tour de France po přestupu do týmu Orica-Scott důležité úkoly, se dalo počítat už od začátku roku. Krátce před sobotním startem závodu vedení jeho týmu tyto úkoly definovalo: český jezdec bude tzv. kapitánem na silnici, a to pro horské etapy. „Když kapitán zaváhá, může to stát umístění celý tým. Je to důležitá i stresující práce,“ uvědomuje si Kreuziger.

Co přesně má kapitán na starosti?

„Například říká mladším, kdy být vepředu. Kolikrát nefungují úplně perfektně vysílačky, v tom případě kapitán jezdí dozadu k autu a řeší situaci se sportovním ředitelem. Nebo to vezme na sebe a pak se všechno probere až večer na mítinku. V důležitých okamžicích je potřeba dělat důležitá rozhodnutí, tým a sportovní ředitelé musí mít v kapitána důvěru, a pokud se kapitán nějak rozhodne, tak to respektují a zařizují se podle jeho pokynů. Je to taková zrychlená cesta k řešení situací na silnici. O pozice kapitána se budeme dělit s Mathewem Haymanem.“

Jak dělit?

„Esteban Chaves od nás z týmu si z nás dělá srandu, že já jsem kapitánem do hor, protože jsem lehčí než Hayman. Jemu zase říká boss. Hayman bude řešit rovinaté a střední etapy. I když nejel Tour tolikrát, má za sebou hodně kostkových klasik, takže ví, jak se pohybovat na rovině a na větru. To tým uklidní. Osobně jsem s ním tolikrát nezávodil, ale když jsem ho viděl v televizi, líbilo se mi, jak se pohybuje v pelotonu, jak závodí. Má dobré myšlení ve smyslu, jak si v závodě počínat.“

Je to velká změna oproti tomu, co jste absolvoval v předchozích ročnících?

„Neřekl bych, že to je něco úplně nového. V posledních čtyřech letech jsem se o tuto funkci v Tinkoffu dělil s Michaelem Rogersem, od kterého jsem se mohl zároveň hodně naučit. Michael byl výborným učitelem. Ale i v úplných začátcích v Liquigasu jsem rád prosadil svůj názor, pokud jsem měl co říct, a bylo k tomu přihlíženo.“

Přináší pro vás „kapitánská páska“ rezignaci na vlastní pořadí?

„Simon (Yates) může bojovat o bílý dres, i když víme, že na Dauphiné se ukázal ve skvělém světle Emanuel Buchmann (z týmu Bora-hansgrohe), o kterém se moc nemluvilo, ale jel skvěle. Takže uvidíme. Simon by měl být rozhodně ten člověk, který bude bojovat o první desítku a bílý dres. Pak se uvidí, jak na tom budou ostatní.“

S vámi to tedy bude jak?

„Lídry byli určeni Simon a Chaves. Pokud pojedou dobře v prvních deseti dnech, všechno se obětuje jim. Ale nikdy nevíte. Simon už Tour jel, ale Chaves ji pojede poprvé, a zamotat se to může jakkoliv. O této variantě ale zatím nepřemýšlím.“

Líbí se vám trasa letošní Tour de France?

„Myslím si, že to bude Tour, kdy uvidíme malé rozestupy mezi závodníky. Jezdci budou těsně vedle sebe. Napočítal jsem v profilech asi deset sprinterských etap, vyloženě horské jsou tam jenom čtyři. Z pohledu na celkové pořadí to bude o dnech, kdy se horské etapy jedou, aby měl člověk dobré nohy a byl tam, kde se bude rozhodovat.“

Ve zbytku etap se toho tolik dít nebude?

„Není na místě etapy, které jako horské nebudou označené, nějak opomíjet. Tohle jsou ty střední etapy, středem Francie, nahoru dolů, je to nervózní. Pokud se některý z týmů rozhodne to ostatním znepříjemnit, umí to být úmorné dny. Divácky bude Tour zajímavá, protože když jsou rozestupy menší, baví to fanoušky sledovat každý den. Navíc je potřeba brát v potaz menší počet kilometrů v časovkách. Začínáme takovým vlastně prologem (14 km) a v době předposlední etapy, časovky v Marseille, už Tour může být rozhodnutá. Pokud tam nebude na prvním místě (Romain) Bardet a nebude mít 30 vteřin náskoku, že by se to mohlo ještě promíchat.“

Měl by vám profil Tour sedět?

„Možná kromě jedné etapy do Chambéry, kde jsou tři hodně těžké a dlouhé kopce za sebou, z toho mám ne strach, ale cítím respekt. Tři kopce se stoupáním kolem deseti procent, každý bude trvat nějakých čtyřicet až padesát minut... Navíc se jede poslední den před prvním volnem, každý tam bude chtít nechat maximum.“

Tedy jedna z klíčových etap.

„Může se tam závod rozdělit na dvě části. Kdo na tom bude super už od začátku, bude se snažit vytěžit maximum v prvních devíti dnech. Jiní se budou rozjíždět až pak v Pyrenejích nebo po návratu do Alp.“

Jste hrdý na to, že na Tour míříte už poosmé?

„Vzhledem k tomu, že nepočítám s koncem kariéry v brzké době, tak o tom takto nepřemýšlím. Možná jednou, až skončím, si spokojeně řeknu, že jsem byl na Tour desetkrát. Do té doby ji ale beru jako závod, který mi sedí, který patří do mého kalendáře. I když je strašně stresující, má neuvěřitelnou atmosféru, a navíc mi sedí.“