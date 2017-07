21 etap na Tour de France: spurtérské bašty i vražedné horské bitvy

Tour de France se chystá na 104. ročník • FOTO: Koláž iSport.cz Cyklistická cestománie po Francii zahajuje 104. ročník. Do 23 dnů se opět vměstnají záběry na slunečnicová pole, vinice, hrady a zámky. Ale pak je tu sportovní stránka Tour. Roviny i velehory, dohromady 3540 kilometrů pro 198 jezdců z 22 týmů. Seznamte se s jejich programem.

104. ročník Tour de France

1. etapa: Düsseldorf (časovka) - 14 km Náročnost: 1,5/5 Co očekávat: Pravděpodobně velmi podobný průběh jako předloni, kdy Tour de France startovala rovněž krátkou časovkou na 13,8 km v Utrechtu a vítězný Rohan Dennis se blýskl časem pod 15 minut. Čtyři nejlepší jezdci se vešli do osmi vteřin, mezi prvním a desátým mužem v cíli byla půlminuta. Kudy se jede: Téměř celá trasa se vine po břehu řeky Rýn, kterou závodníci při cestě ze startu do historického centra a zpět dvakrát přejedou po mostech. Nedaleko proslulé budovy hlavního vlakového nádraží se napojí i na Königsallee, prominentní nákupní třídu. Komentář Františka Raboně: „Umím si představit, že Tony Martin bude na domácí půdě pod extrémním tlakem, aby vyhrál a jel ve žlutém dresu. Věřím, že se projeví i jezdci na celkovou klasifikaci. Časovka není zas tak krátká, aby si mohli dovolit ji pojmout na půl plynu. Na 14 kilometrech se už nějaký čas nachytat dá.“

2. etapa: Düsseldorf/Lutych - 203,5 km Náročnost: 2/5 Co očekávat: Končí se v Lutychu, tedy tam, kde každoročně finišuje slavná klasika Lutych-Bastogne-Lutych, ale na rozdíl od jednoho z pěti monumentů nečekejte strhující průběh s množstvím nástupů, ale raději hromadný dojezd. Že by zde, na třídě de la Sauveniére, začalo letošní úřadování Petera Sagana? Kudy se jede: Prvním kopcem letošního ročníku bude pár kilometrů po startu Grafenberg, 1,4 km dlouhé stoupání o sklonu 4,5 procent. Po krátkém kolečku kolem Düsseldorfu se peloton vydá směrem do Belgie, kde dojíždí do lokality nejstaršího jednorázového závodu světa, pověstné klasiky přezdívané La Doyenne. Komentář Františka Raboně: „Jsem překvapený, že organizátoři nevyužili poměrně dost kopců, které v oblasti Lutychu jsou. Určitě to mohla být hodně zajímavá etapa. Takhle jde o první šanci pro sprintery jako Bouhanni, Kittel nebo Cavendish, pokud pojede. Kittel má zajímavou šanci, že pokud nechytne moc ztráty v časovce, může jít do žlutého.“

3. etapa: Verviers/Longwy - 212,5 km Náročnost: 3/5 Co očekávat: Klasikářská etapa, jaká by mohla sedět týmu QuickStep Floors a v něm veteránu Philippu Gilbertovi. Závěrečný úsek prý dokonce připomíná dojezd etapy z roku 2011, jediné, kterou Gilbert ve své jinak bohaté kariéře na Tour de France vyhrál. Dva dny před jeho 35. narozeninami to je slušná výzva! Kudy se jede: Z Belgie se přes krátký průjezd Lucemburskem dostane peloton konečně do Francie, kde absolvuje posledních 28 kilometrů. Ještě před tím těsně mine známý okruh Spa-Francorchamps, kde vozy formule 1 jezdí belgickou Grand Prix. Komentář Františka Raboně: „Tady máme první kopce, nahoru-dolů. Závěr je trochu do kopce, kde si asi sprinteři nebudou úplně jistí. Viděl bych to tak, že pokud se balíku podaří sjet únik, na špici potom najede BORA-hansgrohe, a v tom případě budu věřit její hvězdě Peteru Saganovi. Tohle je etapa pro něho.“

4. etapa: Mondorf les Bains/Vittel - 207,5 km Náročnost: 2/5 Co očekávat: Pokud nevstoupí do hry boční vítr, aby rozfoukal peloton na menší skupiny, mělo by se jednat o poklidný den s finišem pro spurtery a jejich závěrečnou show. Ale pamatujte, co se říká: Žádná rovina není na Tour de France hladká natolik, aby se na ní nemohlo přihodit prakticky cokoliv. Kudy se jede: Ještě jedna krátká lucemburská odbočka. Městečko Mondorf les Basins je nejen jediným termálním střediskem v zemi, ale i rodištěm cyklistů Andyho Schlecka a jeho bratra Franka. I cíl je v lázních. Ve Vittelu pramení voda, jejíž dodavatel je jedním z hlavních partnerů Tour de France. Komentář Františka Raboně: „Vittel je město tradičně zaslíbené sprinterskému boji. Organizátoři nic nevymýšleli a připravili další etapu, kdy úniku nevyjde dojet až do cíle. Tím ale nechci říct, že bychom sledovali fádní první týden. Právě naopak, poskládaný je velmi atraktivně, o čemž se hned v dalších dnech přesvědčíme.“

5. etapa: Vittel/La Planche des Belles Filles - 160,5 km Náročnost: 3,5/5 Co očekávat: Horský dojezd na stoupání první kategorie s finálovou částí o sklonu hrozivých dvaceti procent slibuje první důstojné představení hlavních favoritů – jakkoliv není příliš reálné, že ti nejlepší budou tak brzy chtít žlutý dres. Právě zde před pěti lety dobyl obhájce prvenství Chris Froome svoje premiérové etapové prvenství na Tour. Kudy se jede: První zcela „francouzská“ etapa letošní Tour vede pohořím Vogéz, tedy horským pásmem ve východní části země. Zde v La Bresse se jezdí SP na horských kolech, který dobře zná bývalý biker Ondřej Cink. Mimochodem, ten se netají tím, že krátké a prudké kopce, tzv. stěny, mu sedí víc než táhlá plynulá stoupání… Komentář Františka Raboně: „Dojezd na kopec uvítají všichni. Diváci po rovinatých etapách i jezdci na celkové pořadí. Pokud se čeká na horskou etapu moc dlouho, roste nervozita. Letos si ale favorité otestují nohy brzy. Věřím tomu, že takový Porte si rád vyzkouší, jestli je třeba Quintana po závodní pauze už rozjetý, nebo se mu ho podaří nachytat.“

6. etapa: Vesoul/Troyes - 216 km Náročnost: 1,5/5 Co očekávat: Mírně zvlněný profil a téměř absolutní placka na posledních kilometrech – tady si budou rychlíci Kittel, Greipel a spol. mnout ruce. Cokoliv jiného než ostrý spurt by bylo překvapením, široké ulice v Troyes budou pro spurtery ideálním jevištěm. Kudy se jede: Vesoul byl v roce 2001 vyhlášen nejsportovnějším městem Francie. V této lokalitě se daří jezdectví na koni, pěší turistice, vodáctví a samozřejmě cyklistice. Troyes, cílové město etapy, známé budovami obkádanými dřevěnými latěmi, je zastávkou Tour de France už poosmé. Komentář Františka Raboně: „Únik to určitě bude zkoušet, a může se stát, že by tuto aktivitu mohl někdo podcenit. Nicméně sprinterských týmů je letos na Tour dost, mezi nimi FDJ, Cofidis, Dimension Data a další, takže si dají pozor a únik dojedou. Měli by si to pohlídat.“

7. etapa: Troyes/Nuits-Saint-Georges - 213,5 km Náročnost: 2/5 Co očekávat: Tranzitní etapa se dvěma stoupáními, s nimiž nebude problém si poradit, směřuje k poslední šanci pro spurtery před tím, než první třetina Tour skončí výživnými dny v horách. I zde, konkrétně na posledních 40 kilometrech, se čeká boční nebo čelní vítr. Kudy se jede: Jednu z nejlepších vinařských oblastí světa, Burgundsko, není třeba zdlouhavě představovat. Zde se daří obilninám nebo chovu skotu, ale vinice mají přednost, dostaly se až na listinu chráněných památek UNESCO. Komentář Františka Raboně: „Převýšení tam mezi 85. a 135. kilometrem nějaké je, ale minimální, to skoro nic nebude. Poslední dvě etapy jsou docela dlouhé, měly by být klidnější. I tohle Tour de France přináší. Do hor se zkrátka musíte nějak dostat, abyste pak zase mohli nechat závodit vrchaře.“

8. etapa: Dole/Station des Rousses - 187,5 km Náročnost: 4/5 Co očekávat: Horský dojezd, druhý v itineráři letošní Tour, by mohl dávat dobré šance některému z těch vrchařů, kteří se dokážou dostat do úniku. To nejdůležitější se odehraje na kopci první kategorie zhruba 11 km před cílem. Vytrvalci jako Pantano nebo Bardet zde mohou profitovat. Kudy se jede: Pohoří Jury, kudy vede celá etapa, zavede jezdce až kousek ke švýcarským hranicím. Podle pohoří je pojmenováno horské pásmo Montes Jura na přivrácené straně Měsíce. Vyznačuje se především táhlými hřbety, skálami nebo kaňony. V létě jsou zde poměrně časté bouřky. Komentář Františka Raboně: „Bude se útočit a možná poznáme zajímavého vítěze. Nebo si to favorité rozdají v hlemýždím spurtu vrchařů. Kdybych byl sportovním ředitelem, ke konci počkám, jestli po posledním kopci do zbývajících 12 km zůstane mému lídrovi ještě někdo k ruce, a pokud ano, aby nasadil tempo a podařilo se soupeře tzv. očesat.“

9. etapa: Nantua/Chambéry - 181,5 km Náročnost: 5/5 Co očekávat: Nejdrsnější etapa letošního ročníku, označovaná za královskou, slibuje drama. Tři stoupání výjimečné kategorie (včetně Grand Colombieru) a 4600 nastoupaných metrů poskytují šanci těm nejlepším, aby se pokusili převzít aktivitu a navléknout žlutý dres. Kudy se jede: Na Grand Colombier se budou jezdci šplhat poprvé po jeho nejnáročnější ze čtyř možných cest, stoupání dosahuje sklonu až 22 procent. Závěrečný výšlap na Mont du Chat lze prý považovat za jedno z nejtěžších stoupání ve Francii. Komentář Františka Raboně: „Kdo by měl špatné nohy či špatný den, tomu Tour může skončit už tady. Je to etapa pro únik silných závodníků jako třeba Nicholas Roche, kteří budou mít nachytaný nějaký čas v celkovém pořadí, aby se prosadili. Tým se žlutým dresem se zřejmě nebude jejich chytáním vysilovat. Čekám ohňostroj na prvním kopci, podle toho se odvine zbytek etapy.“

10. etapa: Perigueux/Bergerac - 178 km Náročnost: 2/5 Co očekávat: Na rozjetí po krátké pauze je tahle etapa malým dárkem organizátorů pro všechny. Ti, kteří nestačili zcela zregenerovat, uvítají její kratší délku a rovinatý profil, uspokojit by se měli zájemci o únik, který by si ale neměl vypracovat takový náskok, aby ho peloton nedostihl k dalšímu z hromadných dojezdů. Kudy se jede: Jedna z vizuálně stavěných etap nabídne cestu malebným krajem, kde se daří vínu a tabáku. Znalci detektivek z 80. let si mohou vzpomenout na krimisérii Bergerac s detektivem tohoto příjmení v hlavní roli. Komentář Františka Raboně: „Po prvním volném dni se všichni bojí horské časovky nebo kopců. To je pak stres. Tady můžou být všichni v klidu, je to rovina. Z hlediska celkové klasifikace se nebude dít nic velkého.“

11. etapa: Eymet/Pau - 203,5 km Náročnost: 2/5 Co očekávat: Nadechnutí před vstupem do Pyrenejí. Zájem na diktování tempa budou mít spurterské týmy, favorité si naposledy odpočinou v závětří. Jde o ten typ tranzitních etap, které by neměly pořadím zamíchat – ale vzpomeňte na loňský ročník, kde se i Chris Froome na rovině před Montpellierem pustil do úniku. Na Tour nikdy nevíte. Kudy se jede: Symbolickou pamětihodností na cestě směrem do jihozápadního cípu Francie je kaple, známá jako cyklistický Notre-Dame, jejíž historie sahá až do templářských časů ve 12. století. Zde visí dresy Anquetila, Hinaulta, Merckxe, Poulidora nebo Stablinského, vitráže znázorňují bývalé bitvy mezi Coppim a Bartalim. Komentář Františka Raboně: „A pro změnu znovu sprinterská etapa. Je jasné, že tomu, kdo ji bude komentovat ve studiu, se už budou postřehy a historky z paty tahat těžko. Opět je ale potřeba připomenout, že i tyhle etapy pro jezdce jako Kittel nebo Cavendish jsou potřeba. Pořadatel jim potřebuje dát prostor, aby mu neodešli k jiným závodům, což si nechce dovolit riskovat.“

12. etapa: Pau/Peyragudes - 214,5 km Náročnost: 5/5 Co očekávat: Dlouhá etapa se třemi stoupáními mimořádné nebo první kategorie v její druhé polovině dává dostatek prostoru pro taktické hrátky favoritů. V téměř totožném terénu vyhrál etapu před pěti lety Alejandro Valverde, jezdící letos ve výtečné formě. Kudy se jede: Pau je tradičním výchozím bodem na cestě do Pyrenejí, také vrcholy jako Col des Ares, Col de Menté, Port de Balès nebo Col de Peyresourde jsou dostatečně známé z nedávné minulosti. Z Col de Peyresourde se vloni pustil Chris Froome do nečekaného útoku v nebezpečném sjezdu, jímž získal etapové prvenství. Komentář Františka Raboně: „Klasická pyrenejská klasika. Uvidíme 214 km, dojezd do kopce, jasná etapa pro jezdce na celkovou klasifikaci. My ostatní, pokud bych ještě závodil já, bychom si na 120. kilometru udělali grupetto a nějak bychom si to dojeli. Tuhle bitvu by měli jiní.“

13. etapa: Saint Girons/Foix - 101 km Náročnost: 5/5 Co očekávat: Zařazení nejkratší horské etapy v historii Tour de France dává jasně najevo, že závod důvěřuje novému trendu krátkých, o to však dynamičtějších etap, kde je předpoklad prudkého závodění od startu do cíle. Na sto kilometrech není místo, kde se dá schovat nebo šetřit. Na Giru a Vueltě tento model zafungoval. Kudy se jede: Col de Latrape, následovaný Col d‘Agnes a na závěr Mur de Péguére, kde sklon kopce dosahuje až 18 procent, mluví jasnou řečí. Než se závodníci dostanou k dlouhému (27 km) sjezdu do cílového Foix, pořádně se nadřou. Komentář Františka Raboně: „Řeknu jasně, jak to cítím: já jsem těchto krátkých etap příznivcem. Jistě, jsou klasiky, závody na 260 kilometrů, ale pro mě jako diváka je na Grand Tour zajímavé zařadit alespoň jednou tohle. Je to zábavné, na nic se nečeká, závodí se od prvního kopce, jezdí se po jednom pomalu jako při časovce. Bude to úžasně atraktivní.“

14. etapa: Blagnac/Rodez - 181,5 km Náročnost: 3,5/5 Co očekávat: Všestranní jezdci typu Petera Sagana nebo Grega van Avermaeta by zde měli dominovat. A proč nakonec ne přesně tihle dva? Oba jsou ve formě, jejich sebevědomí posiluje řada vítězství z posledních velkých závodů. Otázkou je, jak na tom budou s výkonností po dvou týdnech na Tour. Kudy se jede: Od startu nedaleko Toulouse se karavana vydá zase k východu. Saint Bertrand de Comminges (žije zde 257 obyvatel) patří do asociace Nejhezčích francouzských vesnic a je jedním z důležitých bodů na poutní cestě do Santiaga de Compostela. Do cílového města Rodez se Tour vrací po dvou letech. Komentář Františka Raboně: „Posledních 14 kilometrů je jasným signálem pro boj mezi klasikáři a sprintery. Pro boj, kdy třeba Van Avermaet nebo i Sagan budou vystřelovat v kopci, a sprinterské týmy se je budou snažit eliminovat, najet si dopředu a ve sjezdu chystat pozici pro svoje lidi. Pro diváka ideální.“

15. etapa: Laissac-Severac L'Eglise/Le Puy en Velay - 189,5 km Náročnost: 4/5 Co očekávat: Před druhým volným dnem bude záležet jen na favoritech, zda budou ochotni ještě vydávat síly, nebo zakonzervují situaci a nechají všechno na závěrečný týden. Hned na 20. kilometru začíná stoupání první kategorie, kde se může zrodit hlavní únik. Kudy se jede: Na cestě do Puy-en-Velay projedou cyklisté také Centrálním masivem, v pořadí čtvrtým z pěti nejvýznamnějších francouzských pohoří. Col de Peyra Taillade má v historii Tour premiéru a její ředitel Christian Prudhomme ho považuje za symbol celého ročníku závodu: vybrat se snažil málo známé, ale prudké kopce. Komentář Františka Raboně: „Tady si jako bývalý závodník už nedovolím něco tipovat. Bude klíčové, jaké nastanou rozestupy v celkovém pořadí. Jestli bude někdo dominovat, tak věřím, že to týmy nechají tzv. být, a do cíle dojede únik. Nebo bude pořadí vyrovnané a každý se to bude snažit urvat na prvním kopci. Tohle všechno musí teprve vykrystalizovat.“

16. etapa: Le Puy en Velay/Romans Sur Isere - 165 km Náročnost: 2,5/5 Co očekávat: Začátek etapy okamžitě do kopce a výšky nad 1200 metrů nad mořem by nahrával úniku, závěrečná třetina dne po dvou dlouhých sjezdech zase hromadnému spurtu. Vysloveně riskovat se zde bude chtít asi jen těm, jimž nepůjde o celkové pořadí… Kudy se jede: Na cestě vstříc Alpám se jezdci propletou vinicemi kolem Tain-l‘Hermitage, odkud si víno nechávali vozit i ruští carové nebo spisovatel Alexandre Dumas. Zdejší silnice detailně znají nadšení amatérští jezdci, jichž zde každoročně (s výchozím bodem v Saint-Félicien) startuje na 15 tisíc. Komentář Františka Raboně: „Po startu hned trojka, ale ne tak prudká. Udělá tedy pouze to, že odjede skupinka, kterou už nikdo nesjede. Sprinterské týmy jsou v této fázi už unavené, takže odjedou ti, kteří nebudou atakovat celkovou klasifikaci. Elita si hlavně rozjede nohy po volnu. Protože pak už přijde jedna etapa horší než druhá.“

17. etapa: La Mure/Serre Chevalier - 183 km Náročnost: 5/5 Co očekávat: Zájemci o žlutý dres nemají na co čekat. Předposlední den v horách je jako stvořený pro útočení, lehké váhy typu Naira Quintany zde budou v nesporné výhodě. Navíc je v jejich zájmu najet si čas před poslední časovkou na rovině. Vrcholem boje však stejně jako Col du Galibier může být táhlý sjezd z něho dolů směrem k cíli. A tam už mohou vládnout jiní. Co třeba Romain Bardet? Kudy se jede: Před jezdci se už tyčí Savojské Alpy. Do Serre Chevalier pojedou přes Telegraph, slavný Galibier (nejvyšší bod letošního ročníku Tour, 2642 metrů nad mořem, první závodník na vrcholu obdrží cenu Henriho Desgrange) i obávaný Col de la Croix de Fer. Celkem to obnáší 4700 výškových metrů. Komentář Františka Raboně: „S těmito kopci mám zkušenosti ze závodů, jako jsou Dauphiné; jsou tradiční, hrozně těžké. Ne tak prudké jako v Itálii, ale nepříjemné. Je zde Telegraph, pak Galibier. I tady by se dalo mluvit o královské etapě. Ty kopce jsou mytické, čekám velký boj. Z Galibieru je pak ještě sjezd, široká silnice, poměrně bezpečný, tam se bude dosahovat vysokých rychlostí.“

18. etapa: Briancon/Izoard - 179,5 km Náročnost: 5/5 Co očekávat: Tým se žlutým dresem bude chtít od začátku nasadit takové tempo, aby z něho pro soupeře bylo co nejtěžší nastoupit, a chránit tak svého lídra v poslední horské etapě. Vše směřuje k finální bitvě na Izoardu, posledním velkém kopci letošní Tour. Kudy se jede: Přes Col de Vars až na vrchol legendárního průsmyku Col d’Izoard, do výšky 2360 metrů. Závod tudy projížděl 34x, ale ještě nikdy zde nekončila etapa. Ta byla zároveň vypsána také pro amatéry a uskuteční se tu rovněž vložený 67kilometrový závod žen na Izoard. Komentář Františka Raboně: „Jel jsem Izoard při Giru a byl hodně tvrdý. Přišlo mi, že byl prudší než ostatní ikonické kopce. Tady bude Tour gradovat, tady půjde o vítězství, uvidíme krásnou etapu. Zároveň musí mít všichni na paměti, že o dva dny později přijde ještě časovka. Takový Quintana, který ji nemá tak dobrou, pokud třeba povede o 10 vteřin, nemá co bránit, musí útočit dál. Ten musí doslova bláznit, nechat tam všechno! Naopak ti s výbornou časovkou, Froome nebo Porte, můžou jet klidněji.“

19. etapa: Embrun/Salon de Provence - 222,5 km Náročnost: 2,5/5 Co očekávat: Příměří před sobotní rozhodující časovkou dává prostor všem, kteří v sobě ještě najdou zbytky sil (a motivace) k úniku. Zvlněný terén nahraje klasikářům, dojezd je po rovině. Ale i favorité si budou muset dát velký pozor. Na jihu Francie, jak známo, silně fouká a v únavě po horských bitvách může mít každé polevení pozornosti nebo jezdecká chyba velké následky. Kudy se jede: Nejdelší etapa letošní Tour přesunuje peloton (respektive to, co z něho po bezmála třech týdnech zápolení zůstane) na slunný jih Francie do Provence. Na nějakou idylku v levandulových lánech a olivových hájích však není prostor. V cílovém městě se nachází hrobka Nostradama, proslulého lékaře a hlavně věštce. Komentář Františka Raboně: „Jezdci na celkové pořadí budou regenerovat po včerejšku a šetřit síly na zítřek. Je otázka, kolik sprinterů zůstane v závodu, jestli ještě o něco půjde v otázce zeleného dresu, nebo ho bude mít pro sebe od 8. etapy rozhodnutý Sagan. Tipoval bych, že vyhraje někdo z menší skupinky.“

20. etapa: Marseille (časovka) - 22,5 km Náročnost: 2,5/5 Co očekávat: Svižná časovka nebude jen rovinatá, nabídne i kratší stoupání se 17procentním maximem. Sedět by ovšem tak či tak měla těžším specialistům, stejně jako časovka na květnovém Giru. Na poslední chvíli si zde klidně může pomoct takový Richie Porte, jehož ve famózní formě zastihla časovka na Dauphiné. Kudy se jede: Kompletně městská záležitost, jezdce zavede ze startu ve fotbalové aréně Vélodrome přes promenádu po pobřeží a historický přístav v Marseille a stoupání ke katedrále Notre-Dame-de-la-Garde znovu do arény. Takový typ dojezdu bude na Tour k vidění poprvé od roku 1979, tehdy hostil cíl stadion v Bordeaux. Komentář Františka Raboně: „Časovka na konci Gira se mi líbila, tady to bude obdobné. Je dlouhá 22,5 kilometru, což je překvapení, protože se v minulosti zařazovaly i mnohem delší. Celkem 36 kilometrů na celou Tour není moc. Věřím, že zde se prosadí Tony Martin. Tour se mu podaří přejet celou a v Marseille se bude snažit vyhrát.“