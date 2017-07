Děsivý pád na úvod Tour. Valverde si zlomil čéšku, hrozí i konec kariéry

O jednoho ze svých nejzkušenějších kolegů přišel lídr stáje Movistar Nairo Quintana. Už v úvodní deštivé časovce totiž upadl Španěl Alejandro Valverde a závod pro něj skončil. V jedné ze zatáček mu sklouzlo na mokré vozovce přední kolo, zkušený jezdec při pádu ještě narazil v rychlosti okolo 50 km za hodinu do kovových bariér u silnice.

Po pádu se už nedokázal postavit na nohy, tým Movistar později potvrdil, že má zlomenou čéšku, což by pro španělského veterána mohlo znamenat konec sportovní kariéry. „Zpočátku jsme si mysleli, že je to jen obyčejná nehoda, která se stává často, ale když jsme viděli, že nemůžu vstát, došlo nám, že je to vážné,“ řekl sportovní ředitel Movistaru Jose Vicence Garcia a dodal: „Je to pro nás smutný den.“ „Napřed je potřeba očistit spoustu krve, která po zranění zůstala. Pak půjdeme na rentgen. Vypadá to na hrozné zranění,“ dodal člověk z Valverdeho týmu Movistar.

VIDEO: Podívejte se na Valverdeho pád:

Po závodě o nešťastné chvíli promluvil i lídr stáje Trek-Segafredo Alberto Contador. „Hned jak jsem zjistil, co se stalo Alejandrovi, jsem jel trochu opatrněji,“ řekl. Později ještě dopsal na svůj twitter: „Nebezpečný den ve znamení deště na Tour de Frace, důležité bylo zajet bez pádu. Brzké uzdravení Valverdemu a Jonu Izaguirreovi.“

Alejandro Valverde měl být ve dvojici s Nairo Quintanou největší hrozbou pro obhájce Chrise Frooma. Kolumbijský favorit v letech 2013 a 2015 skončil na druhém místě a letos měl ambice dojet do Paříže ve žlutém trikotu. Koncem jeho klíčového parťáka se mu pozici značně zkomplikovala.

Valverde nedokončí Tour potřetí v kariéře. Po výpadcích v letech 2005 a 2006 se stal jedním z nejstabilnějších jezdců, šestkrát skončil mezi prvními deseti, předloni byl celkově třetí. Navíc letos závodil ve vynikající formě.

Déšť v Düsseldorfu to změnil, a nejen to. Quintana už tak bude muset závodit jinak, protože hned v úvodní časovce chytil 36 vteřin ztráty na Chrise Frooma. Bude muset víc útočit. Se silným pomocníkem mu to mohlo jít lépe.

Úvodní časovku vyhrál Geraint Thomas, který do druhé etapy nastoupí ve žlutém dresu. Počítá se s tím, že ho o něj brzy obere kolega stáje Sky Froome.

