Uprchlíky dojeli kilometr před cílem, druhou etapu Tour vyhrál Kittel

Pouhých 1,1 kilometru dělilo dva odvážlivce z úniku od úspěchu ve druhé etapě Tour de France z Düsseldorfu do Lutychu, kterou stejně jako úvodní časovku poznamenal déšť. Yoann Offredo a Taylor Phinney zůstali poslední z původní čtveřice uprchlíků a byli dostiženi pelotonem kousek před cílem. V závěrečném spurtu pak zvítězil Němec Marcel Kittel před Arnaudem Démarem a André Greipelem. Pro Kittela to byl už desátý triumf na Tour de France, žlutý trikot uhájil Brit Geraint Thomas.

Ani dnes se cyklistům na mokré silnici nevyhnuly pády. Zhruba 30 kilometrů před cílem 203,5 km dlouhé trasy z Düsseldorfu do Lutychu došlo v čele hlavního pelotonu k hromadné kolizi, po níž skončil na zemi i obhájce titulu Chris Froome. Do karambolu se zapletli i další favorité včetně Francouze Romaina Bardeta či Richieho Porteho.

Všichni ale vyvázli bez vážnějších zranění a v závodu pokračovali. Britský lídr stáje Sky Froome musel posléze vyměnit kolo a znovu dotahovat, stejně jako jeho hlavní konkurenti ale dojel v hlavním poli ve stejném čase jako vítěz. Neztratili ani čeští reprezentanti Roman Kreuziger (59.), Zdeněk Štybar (72.) a debutant Ondřej Cink (144.).

Zrychlení pelotonu v závěrečných kilometrech znamenalo konec nadějí na úspěch dvojice uprchlíků Yoanna Offreda a Taylora Phinneyho. Ještě osm kilometrů před cílem měli náskok 35 sekund, zhruba 1 100 metrů před koncem etapy je ale pole pohltilo.

Devětadvacetiletý Kittel, Štybarův týmový kolega ze stáje Quick-Step, měl sice v dlouhé cílové rovince špatnou výchozí pozici, dokázal se ale probít dopředu. "Vůbec nevím, co říct. Byl to neuvěřitelný start v Německu, fandilo nám tolik lidí," řekl po dojezdu etapy, v níž se peloton přesunul do Belgie.

Cyklistický etapový závod Tour de France - 2. etapa (Düsseldorf - Lutych, 203,5 km):

1. Kittel (Něm./Quick-Step) 4:37:06, 2. Démare (Fr./FDJ), 3. Greipel (Něm./Lotto), 4. Cavendish (Brit./Dimension Data), 5. Groenewegen (Niz./LottoNL), 6. Colbrelli (It./Bahrajn Merida), 7. Swift (Brit./SAE Team Emirates), 8. Bouhanni (Fr./Cofidis), 9. Matthews (Austr./Sunweb), 10. Sagan (SR/Bora), ...59. Kreuziger (ČR/Orica), 72. Štybar (ČR/Quick-Step), 144. Cink (ČR/Bahrajn Merida) všichni stejný čas.

Průběžné pořadí:

1. Thomas (Brit./Sky) 4:53:10, 2. Küng (Švýc./BMC) -5, 3. Kittel -6, 4. Kiryjenka (Běl./Sky) -7, 5. Trentin (It./Quick-Step) -10, 6. Froome (Brit./Sky) -12, 7. Van Emden (Niz./LottoNL), 8. Kwiatkowski (Pol./Sky) oba -15, 9. Boasson Hagen (Nor./Dimension Data), 10. Arndt (Něm./Sunweb) oba -16, ...28. Štybar -39, 71. Kreuziger -56, 106. Cink -1:13.

