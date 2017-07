Tour trápí déšť, k zemi šel i Froome: Přišel o kus kůže na zadku!

Ani druhá etapa letošního 104. ročníku Tour de France se neobešla bez ošklivého pádu. Deštivý den potrápil cyklisty i na trase z Düsseldorfu do Lutychu, na mokré vozovce 30 kilometrů před cílem upadlo hned několik jezdců. Mezi nimi byli i favorité Chris Froome a Romain Bardet. Oba se zvládli vrátit brzy do pelotonu, bez zranění se však jejich pád neobešel.

Hned v úvodní etapě musel ze závodu odstoupit Alejandro Valverde, druhý den málem dopadl pro fanoušky cyklistiky ještě hůř. Třicet kilometrů před Lutychem na mokré vozovce upadl kromě dalších i Romain Bardet a obhájce loňského triumfu Chris Froome.

Přestože oba po výměně kola zvládli peloton dohnat, zranění se jim nevyhnulo. Bardet si poranil pravé koleno, Froome si odřel spodní část zad. Lídr stáje Sky by však měl být v pořádku, po závodu umístil na twitter svoji fotografii s popiskem: „Stále usměvavý. Děkuji za všechny vzkazy, ztratil jsem jen trochu kůže.“

Still smiling 👍 Thanks for all the messages, just lost a bit of skin 💥🍑 #TDF2017 pic.twitter.com/BUpZmkDuCh — Chris Froome (@chrisfroome) July 2, 2017

V pořádku by měl být i Bardet. „Peloton najednou zabrzdil a mě srazili jezdci za mnou. Nic neobvyklého, jsem v pořádku. Doufám, že se dobře vyspím. Nehoda není nikdy dobrou zprávou, ale mohlo to být horší. Mám bolesti, ale to je normální, když havarujete v rychlosti 50 kilometrů za hodinu,“ řekl jezdec stáje AG2R-La Mondiale. Oba nakonec dojeli do cíle společně s pelotonem.

Druhou etapu ovládl ve spurtérském souboji Marcel Kittel, splnil tak svou roli favorita na tuhle trasu. Žlutý dres si i ve druhém dnu udržel Thomas Geraint ze stáje Sky, drží si náskok pěti vteřin.

VIDEO: Podívejte se na hromadnou srážku ve druhé etapě:

