Tour de France ONLINE: Třetí etapa projede třemi zeměmi

Trasa od Verviers do Longwy měří dlouhých 212,5 kilometrů a je na letošním 104. ročníku Tour de France pátou nejdelší. Na své si přijdou zejména klasikáři. Hned po 18 kilometrech bude muset peloton překonat Côte de Sart, který nabídne stoupání dlouhé 2,8 kilometrů o sklonu 5,1 %. Nejtěžší vrchařská výzva čeká jezdce po 120,5 kilometrech, kde narazí na Côte d’Eschdorf, 2,3 kilometru dlouhé stoupání o sklonu 9,3 %. Sprinterská prémie je ve třetí etapě umístěná po 89 kilometrech.

3. etapa • Foto Sport

Po prvních dvou etapách se do žlutého trikotu znovu oblékne Thomas Geraint, který do třetí části Tour jde s náskokem pěti vteřin. Speciální etapa to ovšem bude zejména pro veterána Philippa Gilberta, který bude společně s ostatními startovat z Verviers, tedy z jeho rodného města. Navíc dva dny před jeho pětatřicátými narozeninami. Terén třetí etapy by také mohl sedět slovenskému cyklistovi Peteru Saganovi.

