Jiní by šli k zemi, Sagan na Tour triumfoval. Nehlo to s ním, žasl expert

Rozhodně nejel snadnou etapu. Před posledním stoupáním nebyl v dobré pozici, do útoku vyjel příliš brzo a při závěrečném sprintu mu vypadla noha z pedálu. Přes to všechno nakonec slovenský cyklista Peter Sagan slavil ve třetí etapě Tour de France svůj celkově osmý etapový triumf. „Říkal jsem si, co se to dneska děje,“ kroutil hlavou v cíli Sagan. „Hodně lidí, kdyby se jim tohle stalo, tak by šli k zemi. Jedete naplno a nemáte koordinaci. On ano. Vycvakne, nezpanikaří, nacvakne a jede dál,“ žasl nad jeho výkonem bývalý cyklista Stanislav Kozubek.

Kopcovitá etapa, která vedla z Düsseldorfu do francouzského městečka Longwy, byla pro Petera Sagana jako dělaná. Ještě před závodem v jeho triumf věřil bývalý reprezentant František Raboň v rozhovoru pro Sport Magazín. „Viděl bych to tak, že pokud se balíku podaří sjet únik, na špici potom najede Bora-hansgrohe, a v tom případě budu věřit její hvězdě Peteru Saganovi. Tohle je etapa pro něho,“ říkal před závodem. A vítěze trefil.

Slovenský cyklista v závěru etapy sebral všechny své síly a i přes smolné chyby dokázal dojet do cíle první. „Bylo to docela těžké stoupání. BMC odvedli pro Richieho dobrou práci a když měl před sebou posledních 800 metrů, vznikla mezi nimi malá skulina. Poté jsem se rozhodl do toho jít. Hádal jsem, že je to moc brzy, zbývalo nějakých 400 metrů. Říkal jsem si jenom 'ku*va zase moc brzo,'“ vzpomínal po závodě šťastný vítěz.

Brzký start však nebyl jeho jedinou smůlou. „Když jsem začal sprintovat a tlačit, tak mi vypadla noha z pedálu. To byla další chyba, už jsem si říkal, co se to dneska děje,“ vysvětloval. „Matthews mě skoro porazil, ale jsem šťastný, že jsem vyhrál. Děkuju týmu BORA-hansgrohe,“ zářil nadšený slovenský cyklista.

V pořadí jeho osmé etapové vítězství na Tour de France sledoval i bývalý profesionální cyklista Stanislav Kozubek. „Jednoznačně vyhrál ten nejlepší. Dokonce i přes to, že udělal nějaké tři chyby, nezastavilo ho to výkonnostně ani psychicky. Nezlomilo ho to,“ ocenil Saganovy kvality.

Za první chybu označil to, že Sagan do závěrečného stoupání nebyl mezi závodníky v čele, druhé pochybení byl brzký start sprintu a třetí vypadlá noha z pedálu. „Tohle by jakéhokoliv jiného závodníka vyřadilo z finiše etapy, padesát procent lidí by vyřadila už jedna z těch chyb. On zvládnul všechny tři, když vycvakl nohu, tak to s ním ani nehlo,“ divil se.

Sagan také překvapil diváky stylem svého spurtu, kdy musel v závěru několikrát změnit rytmus, několikrát byl donucený zpomalit a pak naopak zrychlit. „Svědčí to o tom, že to neměl dobře rozjeté, ale tohle si může dovolit jen ten závodník, který má obrovskou výkonnost. Kdyby to udělal někdo jiný, který by musel zpomalit a pak hned zrychlit, tak by to nedokázal. Peter si to může dovolit, protože je o nějaký kus lepší než ostatní soupeři,“ žasl Kozubek.

Sagan si etapovou výhrou zajistil čtvrté místo v průběžném pořadí, na vedoucího Gerainta Thomase ztrácí třináct vteřin. Čtvrtá etapa je naplánovaná na úterý od 12:20, povede z Mondorfu les Bains do Vittelu a bude měřit 207,5 kilometrů.

Vše o Tour de France čtěte zde>>>