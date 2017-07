Stopka pro hvězdu! Sagan poslal k zemi Cavendishe a na Tour končí

K prvnímu pádu došlo pár set metrů před cílem. Vedle Thomase se do něj připletl i Marcel Kittel a přišel kvůli tomu o zelený trikot pro lídra bodovací soutěže, do kterého se díky životnímu úspěchu převlékl Démare. Za ním dnes na druhém místě dojel Sagan, jenže nejprve za kolizi s Cavendishem dostal třicetivteřinovou penalizaci a přišel o 80 bodů v boji o zelený trikot, který na Tour získal pětkrát za sebou. Posléze byl z Tour vyloučen.

"Rozhodčí ukázali, že mají pořádnou odvahu, když potrestali mistra světa a hvězdu současné cyklistiky," řekl ještě před Saganovou diskvalifikací Démare, který si dojel pro první triumf na Grand Tours a současně byl prvním francouzským vítězem v tomto ročníku Tour. "Teď mám díky tomu šanci udržet zelený trikot," dodal.

Sagan se do souboje s britským jezdcem dostal zhruba 50 metrů před cílem. Do soupeře vrazil loktem a Cavendish narazil ramenem do bariéry. Několik minut poté ležel na zemi a byl ošetřován. Přišel tak o šanci bojovat o 31. etapový triumf a na rekord slavného Eddyho Merckxe stále ztrácí čtyři vítězství.

"Co se zranění týče, tak mě čeká vyšetření. Určitě mi budou muset zašít prst, hodně krvácí. S ramenem zatím nevím, ale mohlo by to souviset s předchozím zraněním," uvedl Cavendish, který se před dvěma lety podrobil operaci ramena. "Nejsem doktor, takže nevím, jestli jsem si něco udělal s vazy, ale jak to cítím, tak to nevypadá dobře," dodal.

Britský cyklista byl od začátku přesvědčený, že Sagan ho do bariéry strčil loktem. "Jel jsem za Démarem a najednou se tam přiřítil Sagan," uvedl. "Vycházím s Peterem dobře a tohle nechápu. Jedna věc je, kdyby tam najel. Ale ten loket? To se mi nelíbilo a chtěl bych vědět, co to mělo znamenat," prohlásil.

"Nevěděl jsem, že Mark je za mnou," řekl Sagan s tím, že se Cavendishovi omluvil. "Přijel mi tam zezadu z pravé strany strašně rychle a neměl jsem už čas zareagovat a uhnout doleva. Proto do mě narazil a spadl do plotu," uvedl.

Do nejlepší desítky se díky trestu pro slovenskou hvězdu dostal nejlepší z Čechů Zdeněk Štybar. Roman Kreuziger dojel na 46. pozici, Ondřej Cink obsadil 118. příčku.

Žlutý trikot udržel Thomas, protože spadl v ochranném tříkilometrovém pásmu a dostal stejný čas jako vítěz. Britský jezdec má na prvním místě průběžného pořadí náskok dvanácti sekund před trojnásobným vítězem Tour Britem Chrisem Froomem.

"Jsem v pořádku. Spadlo to přede mnou a já neměl kam uhnout," řekl Thomas. "Podobným problémům se chcete vyhnout, ale při spurtech se to prostě stává," poznamenal.

Nejlepší z českých cyklistů je devětadvacátý Kreuziger (-56), Štybarovi patří 33. místo (-1:05) a Cink figuruje na 93. pozici.

Cyklistický závod Tour de France - 4. etapa (Mondorf-les-Bains - Vittel, 207,5 km): 1. Démare (Fr./FDJ) 4:53:54, 2. Kristoff (Nor./Kaťuša), 3. Greipel (Něm./Lotto Soudal), 4. Bouhanni (Fr./Cofidis), 5. Petit (Fr./Direct Energie), 6. Roelandts (Belg./Lotto Soudal), 7. Matthews (Austr./Sunweb), 8. Mori (It./SAE Team Emirates), 9. Benoot (Belg./Lotto Soudal), 10. Štybar (ČR/Quick-Step), ...46. Kreuziger (ČR/Orica), 118. Cink (ČR/Bahrajn Merida) všichni stejný čas.

Průběžné pořadí: 1. Thomas 14:54:25 (Brit./Sky), 2. Froome (Brit./Sky), 3. Matthews oba -12, 4. Boasson Hagen (Nor./Dimension Data) -16, 5. Latour (Fr./AG2R) -25, 6. Gilbert (Belg./Quick-Step) -30, 7. Kwiatkowski (Pol./Sky), 8. Wellens (Belg./Lotto) oba -32, 9. Démare -33, 10. Arndt (Něm./Sunweb) -34, ...29. Kreuziger -56, 33. Štybar -1:05, 93. Cink -3:00.

4. etapa • Foto Sport

