Sagana vyloučili z Tour. Neviděl jsem ho, kál se poté, co srazil Cavendishe

Třetí etapu ovládl a ve čtvrté mohl úspěch zopakovat. V závěrečném sprintu však Peter Sagan vrazil do vedle sebe jedoucího Marka Cavendishe a způsobil ošklivou srážku. Přes ležícího cyklistu pak přepadl ještě John Degenkolb, oba museli podstoupit lékařské ošetření. „Mark Cavendish si poranil ruku a rameno. Je na cestě do nemocnice k dalšímu vyšetření,“ informoval o stavu svého jezdce tým Dimension Data.

Záběr kamer z ptačí perspektivy ukázal, že Sagan svého soupeře odstrčil loktem a pád zavinil on. To však ihned po přejetí cílové čáry odmítl. „Je to prostě sprint. Nevěděl jsem, že je Mark na mé pravé straně. Snažil jsem se zajet na zadní kolo Démara, Mark jel po té pravé straně. Vůbec jsem neměl čas zareagovat a jet doleva. Samozřejmě není moc pěkné takhle spadnout,“ vysvětloval novinářům ještě před tím, než organizátoři Tour rozhodli o jeho vyloučení.

VIDEO: Podívejte se na srážku z ptačí perspektivy:

Podle dostupných informací Sagan ještě v cíli vyhledal Cavendishe, aby se mu za pád omluvil. „Být na Saganově místě, tak bych se zachoval stejně a omluvil se,“ řekl k tomu Cavendishův šéf Roger Hammond. Organizátory závodu však Sagan neobměkčil. Vedení závodu ho nakonec i přesto z letošního ročníku Tour de France vyškrtlo úplně.

Nad Saganovým loktem se těsně po závodě pozastavil i zraněný jezdec. "Vycházím s Peterem dobře a tohle nechápu. Jedna věc je, kdyby tam najel. Ale ten loket? To se mi nelíbilo a chtěl bych vědět, co to mělo znamenat," prohlásil Cavendish.

Sagan byl oficiálně vyloučen za ohrožení některého ze svých kolegů. V pravidlech je to považováno za zvláště závažný případ. "Komise se rozhodla Petera Sagana diskvalifikovat, protože vážně ohrozil několik jezdců," uvedl předseda komise rozhodčích Philippe Marien.

V ohrožení je i Cavendishovo setrvání na Tour, protože po pádu skončil na vyšetření v nemocnici. "Určitě mi budou muset zašít prst, hodně krvácí. S ramenem zatím nevím, nejsem doktor. Ale podle toho, jak to cítím, tak to nevypadá dobře," prohlásil ještě před vyšetřením vítěz třiceti etap na Tour.

#TDF2017 - Sagan has been disqualified for "endangered some of his colleagues". So is considered a "particularly serious case" pic.twitter.com/mLKoFQDFVv — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) July 4, 2017

Vše o Tour de France čtěte zde>>>