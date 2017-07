Vyloučení Sagana? Skandál, soptí na Slovensku. Také Armstrong se divil

Souboj dvou spurtérských hvězd v závěru úterní čtvrté etapy ve Vittelu vyvolal velké emoce. Cavendish se ve snaze protáhnout se kolem Sagana naklonil směrem ke slovenskému jezdci a vzápětí spadl na druhou stranu do bariéry. Zdálo se, že Sagan svého rivala strčil loktem, ale podle televizních záběrů se tak zřejmě nestalo.

"Někdy bych se měl nejdřív podívat na záznam, než něco řeknu," uvedl Greipel, vítěz jedenácti etap na Tour, na sociální síti twitter. "Omlouvám se Peteru Saganovi, protože si myslím, že verdikt rozhodčích je příliš tvrdý," přidal cyklista stáje Lotto-Soudal, který si díky soupeřově diskvalifikaci polepšil v etapě na třetí místo.

Sometimes I should watch images before I say something. Apologies to @petosagan as I think that decision of the judge is too hard.