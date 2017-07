Cavendish po střetu se Saganem: Bál jsem se, že vykrvácím a umřu

Závěr čtvrté etapy byl přímo hororový hned pro několik jezdců. V závěrečném spurtu upadl Mark Cavendish na zábrany u silnice, podrazil kolo Johnu Degenkolbovi a Peter Sagan, který k pádu přispěl, byl později ze závodu vyloučen. Cavendish uvedl, že měl po pádu strach, aby nevykrvácel. "Byla tam kaluž krve a hned mě napadlo, že vykrvácím a umřu. Ale kluci z týmu byli hned u mě a pomohli mi," dodal s tím, že krev byla z roztrženého prstu.

Sagan se hned po etapě šel Cavendishovi omluvit a britského jezdce to potěšilo. "Bylo to čestné gesto, když přišel do našeho autobusu. Ukázalo to náš vztah a také to, jaký je to člověk. Opravdu hodně si toho vážím," uvedl Cavendish. "Říkal, že se jen snažil udržet rovnováhu a nevěděl, že za ním jedu, což mě potěšilo," dodal.

John Degenkolb, který přepadl přes Cavendishe, v závodu pokračuje. Přiznal však, že bude muset jet ve velkých bolestech: „Naštěstí nemám žádné zlomené kosti, ale vyhodil jsem si rameno, takže mě to dost bolí. Rozhodně to pro mě dneska nebude snadný den.“ A jak vidí on Saganovo vyloučení? „Já nechci dávat žádné názory, je to rozhodnutí rozhodčích a my to prostě musíme přijmout,“ kličkoval.

Clearly shows Sagan's moving his arm off of Cavendish's brakehood. Nothing sinister at all! #TDF2017 pic.twitter.com/EQtDCcU5Ie — graham florey (@FloreyGraham) July 5, 2017

Na vyloučení se v rozhovoru pro Eurosport vyjádřil i další ze spurtérů Marcel Kittell: „Je to opravdu tvrdé rozhodnutí, ale je to rozhodnutí, které musíme respektovat. Myslím si, že je to pro všechny taková facka a budíček, abychom respektovali pravidla. Na Tour se dívá hodně diváků a takový odkaz Sagan nemůže poslat. Znamená to strašně moc pro celý peloton, musíme tu zprávu, kterou nám rozhodčí posílají, pochopit,“ řekl.

V tom, že rozhodčí vyloučením vyslali důležitou zprávu, souhlasí i Michael Matthews: „Myslím, že to nakonec nebylo špatné rozhodnutí. Jury se nám tím snaží vysvětlit, že se musíme chovat slušně.“ Zároveň však zkritizoval nejasnost současných pravidel: „Je podstatné držet se pravidel, musí být ale jasnější.“

