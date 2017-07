Stáj Bora bojuje. Proti vyloučení Sagana z Tour se obrátí na soud

Sagan byl diskvalifikován po úterní čtvrté etapě, když podle UCI zavinil při závěrečném spurtu pád Marka Cavendishe do bariéry. Britský jezdec musel kvůli zlomené lopatce z Tour odstoupit, zatímco Sagan byl nejprve penalizován 30 sekundami a následně vyloučen.

Bora se proti trestu okamžitě odvolala, ale neuspěla. Jejímu protestu a žádosti o Saganův návrat do pelotonu následně nevyhověla ani sportovní arbitráž CAS.

"V zájmu týmu a našich sponzorů máme za povinnost pokusit se udělat vše, aby jeho vyloučení bylo revidováno. Jak by se potom Peterův návrat do závodu vyřešil, by už byla záležitost UCI," uvedl Denk.

Vyloučení sebralo sedmadvacetiletému Saganovi možnost získat na Tour pošesté za sebou zelený trikot pro nejlepšího sprintera.

VIDEO: Za tento moment byl Peter Sagan z tour diskvalifikován