Královská etapa kosila cyklisty. Mori řval bolestí, Porte skončil v nemocnici

Ne nadarmo je devátá etapa letošního ročníku Tour de France označována za tu úplně nejtěžší. Královskou etapu nedokončilo hned dvanáct cyklistů, pět z nich muselo odstoupit kvůli závažným zraněním, zbytek nestihl dojet v časovém limitu. „V dnešní etapě jsem byl dvakrát na zemi, do cíle jsem dojel, jako kdyby to byla časovka,“ řekl po závodě viditelně otlučený Daniel Martin, který se přimotal do pádu Richieho Porteho. Narozdíl od něj však do cíle dorazil.

První pád přišel hned po deseti kilometrech, kdy na zemi skončili Manuel Mori, Robert Gesink a Angelo Tulik. První dva jmenovaní ze závodu kvůli zranění odstoupili, ošklivý pohled byl zejména na Moriho, který se držel za rameno a doslova řval bolestí.

Nejen těžká stoupání, ale zejména náročné sjezdy potrápily v královské etapě řadu cyklistů. Osm předchozích náročných dní bylo na jednotlivých závodnících vidět, patrné bylo vyčerpání a ztráta pozornosti.

Na to zřejmě doplatil i do té doby druhý muž průběžného hodnocení Geraint Thomas. Při sjezdu z vrcholu Col de la Biche ošklivě havaroval. Výsledkem jeho druhého pádu ve dvou dnech byla zlomenina klíční kosti, s níž musel v bolestech odstoupit. Do nehody se dostal i Rafal Majka, ten se však zvládl do sedla vrátit a etapu dojet.

„Den na h*ovno! Nebylo kam uhnout, když Rafa upadl přímo přede mě. Ale jsem v pořádku, díky za všechny zprávy,“ napsal Gereint Thomas později na svůj twitter, kde se pochlubil i rentgenovým snímkem.

Brutální nehoda si našla i dalšího z první desítky v průběžném hodnocení. Jednu ze zatáček při sjezdu z Mont du Chat nevybral Richie Porte. Nájezd na trávu ho vymrštil až na druhou stranu silnice, kde narazil na skálu. Po cestě ještě podrazil kolo Danielu Martinovi. Velmi nebezpečný pád si vyžádal okamžitou pomoc lékařů, kteří ho převezli do nemocnice. Martin pád odnesl pouze odřeninami.

Stejným místem později projížděli i ostatní cyklisté, na pády si už však dali pozor. „My jsem tam samozřejmě už neriskovali. Kdyby to bylo mokré, tak by ten sjezd vypadal úplně jinak, ale bylo to celkem suché. Dokážu si představit, že pokud tam jel někdo totální hranu, tak při tom technickém a složitém sjezdu může udělat rychle chybu,“ řekl k Porteho pádu český cyklista Zdeněk Štybar.

#TDF2017 Hard crash! Richie Porte & Dan Martin. Martin keeps on the race. It seems Tour is over for Porte. We wish him the best. pic.twitter.com/28Ap12MhhR — Brain on Wheels 🚲 (@BrainOnWheels) July 9, 2017

„Mám dneska smíšené pocity. Samozřejmě jsem rád, že jsem si udržel žlutý dres, ale byla to bláznivá etapa. Zrovna teď jsem viděl obrázky z pádu Richieho Porteho, bylo to děsivé. Doufám, že je v pohodě," uvedl současný lídr Tour Froome na adresu svého bývalého kolegy. "A navíc upadl i můj parťák Geraint Thomas," kroutil hlavou smutný Brit.

Z nebezpečné trati si nedělal hlavu Simon Yates, který měl sice v neděli také problémy, náročná trasa je však podle jeho názoru přesně to, co na Tour patří. „Jsem slušně unavený. Byl to velmi těžký den a opravdu se těším na volno. Potřebuji ho. Jsem naprosto vyčerpaný. Ta dnešní trasa? Věřím, že to chtěli organizátoři okořenit. Úzké silnice, technické cesty, těžký povrch na jízdu. Nemyslím si, že je to něco špatného. Možná pár chlapů riskovalo až moc, ale moc pádů jsem neviděl,“ řekl držitel bílého trikotu pro nejlepšího mladého jezdce.

