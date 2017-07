Slováci na Tour přišli i o druhého Sagana. Peterův bratr nezvládl limit

Poprvé v letošním 104. ročníku Staré dámy se stalo, že někdo nedokázal dojet do cíle v časovém limitu. V deváté královské etapě, která byla právem považována za tu nejtěžší, závod nedokončilo dvanáct cyklistů. Pět z nich odstoupilo kvůli zraněním z pádů, v časovém limitu závod nedokončilo sedm jmen. A mezi nimi i starší bratr Petera Sagana Juraj.

Juraj Sagan nebyl na Tour de France v pozici, kde by mohl ohrozit přední příčky, už osmou etapu dojel poslední a v průběžném hodnocení mu patřilo 190. místo. V týmu však plnil funkci domestika, od umístění tam nebyl. Na nejtěžší etapu závodu mu však síly nestačily, do cíle nedokázal dojet v časovém limitu.

S ním v závodě ze stejného důvodu končí i dalších šest jmen - Matteo Trentin, Mark Renshaw, Ignatas Konovalovas, Jacopo Guarnieri, Mickäel Delage a Arnaud Démare. Velká rána to je zejména pro tým FDJ, který tím přišel o čtyři své jezdce a v závodu bude muset pokračovat pouze v pěti. Chybět jim bude zejména Démare, který bojoval o zelený trikot, ve čtvrté etapě se dokonce radoval z výhry a dvakrát zvládl dojet na druhém místě.

„Je to součást závodu. Kluci pracovali na 100 %, ale nestačilo to. Včera jsem si myslel, že měl Arnaud úpal, ale bude to něco jiného, musíme přijít na to co. Udělat testy a zjistit to. Budeme holt pokračovat s pěti jezdci. Když ve Vittelu zvedl náš cyklista ruce vzhůru, byl to vrchol, pak ale může přijít rána na dno. Musíme to akceptovat,“ řekl sportovní ředitel FDJ Marc Madiot.

