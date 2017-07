Martina v brutální etapě spasila helma. Mají, co chtěli, vzkázal šéfům Tour

Nebýt kvalitních helem, mohly skončit pády v královské deváté etapě letošního ročníku Tour de France mnohem tragičtěji. V cíli ukázal svou zdevastovanou ochranu hlavy Daniel Martin, kterému podrazil kolo padající Richie Porte. Oba narazili hlavou do skály u silnice, i díky helmě se však dokázal Martin znovu posadit na kolo a dojet na neuvěřitelném devátém místě. „Byl to šílený den. Je až neuvěřitelné, že jsem se dokázal dobře odrazit a dojet relativně v pořádku. Zítra to bude ale určitě pořádně bolet,“ napsal později na svůj twitter.

Během jedné etapy upadl dvakrát a závod musel dojíždět na vypůjčeném kole. I přesto byl v cíli nakonec devátý. „Měl jsem štěstí, když havaroval Geraint (Thomas pozn.red.), protože se jeho kolo dotklo mých řídítek, ale štěstí vyprchalo a já se nedokázal vyhnout Richiemu. Pod těmi stromy to bylo kluzké, ujelo mu zadní kolo, vjel na trávu a tvrdě narazil. Neměl jsem kam uhnout,“ vysvětloval Martin po etapě.

„Richie na silnici moc dobře nevypadal. Moc se nehýbal. Musel jsem ale nasednout na kolo a jet dál,“ uvedl irský jezdec, který se s Portem v pádu ocitnul.

Portemu se v levotočivé zatáčce dostalo přední kolo na kraj srázu na vnitřním okraji a náraz ho vymrštil na druhou stranu silnice, kde narazil na skálu. Zároveň smetl i Martina. Ir měl dost štěstí, že mohl jet dál, a přestože následně upadl znovu a zničil při tom brzdy, na náhradním kole dojel do cíle a uhájil 6. místo v průběžném pořadí. Množství pádů přičítal kluzké silnici s množstvím nečistot a rýpl si do organizátorů.

"Hrozně to klouže a myslím, že organizátoři dostali to, co chtěli. Nemyslím, že tu chtěl někdo riskovat, ale pod stromy to bylo tak kluzké," konstatoval.

#TDF2017 Hard crash! Richie Porte & Dan Martin. Martin keeps on the race. It seems Tour is over for Porte. We wish him the best. pic.twitter.com/28Ap12MhhR — Brain on Wheels 🚲 (@BrainOnWheels) July 9, 2017

Pro Martinovu smůlu upadl poté ještě jednou. „Byl průšvih zase spadnout, protože jsem si nemohl udělat žádnou přestávku poté, co jsem dostal náhradní kolo z neutrálního servisu. Naštěstí jsem se dokázal brzy připojit ke skupině a brzy jsem už letěl k cíli. Nechal jsem tam všechno, jel jsem to, jako kdyby to byla časovka a snažil se zachránit, co nejvíce to šlo,“ řekl.

Z jeho výkonu byla nadšená i jeho stáj QUICK-STEP, která na twitter přidávala jednu chválu za druhou. „Martin řídí skupinu, která stíhá žlutý dres. Úžasný, úžasný, úžasný cyklista!“ psali ještě během závodu, po něm pak ještě dodali, jak moc jdou na svého cyklistu hrdí.

„Uzavírá první týden Tour na šestém místě celkově! To je neuvěřitelné vzhledem k tomu, co se mu dneska stalo. Milujeme toho chlapa. Neumíme ani popsat slovy, co dneska zvládl. Jsme na tebe pyšní.“ Později pak přidali i fotografii jeho naprosto zničené helmy, která mu zachránila život.

V deváté etapě havarovalo hned několik jezdců, pět z nich muselo skončit. S nimi soucítí i ti, kteří zvládli nejtěžší trasu letošní Tour bez potíží. „Nezáleží, jaký dres nosíte. Přeji brzké uzdravení všem, kteří dnes havarovali,“ napsal na twitter David de la Cruz.

A přidal se k němu i Mark Cavendish. „Neviděl jsem dnešní etapu a 100 % ji ani vidět nechci poté, co jsem četl, jak mí přátelé trpěli. Doufám, že všichni, co dnes havarovali, budou v pořádku,“ řekl Cavendish, který se zranil při střetu s Peterem Saganem v závěru čtvrté etapy.

