Cinka na Tour trápí oteklé ruce. Může za to brzdění ve sjezdech, říká lékař

Nejtěžší den na kole v životě, jak Ondřej Cink pojmenoval nedělní královskou etapu Tour de France, měl pro 26letého závodníka nepříjemnou dohru. Ruce mu otekly tak, že některé prsty vůbec necítil.

„Nevíme, co to je. Začalo to otékat, dneska (v pondělí) na kole jsem nemohl držet ani řidítka. Na levé ruce mám jen jeden prst, na pravé ruce mám tři prsty a celou dlaň. Jestli se to nedokrvuje, nebo je to jiný problém, to jsme nedokázali zjistit,“ povídal během pondělního prvního volného dne na Tour.

V úterý před startem už byly závěry o něco konkrétnější. Lékař bahrajnského týmu Carlo Guardascione se domnívá, že Cinkův problém způsobilo jeho prudké brzdění v kopcích.

Přes bolesti v rukou @ondrejcink v Tour de France pokračuje. Lékař @Bahrain_Merida "otoky mohly být ze silného brzdění v horách" — Jiří Punčochář (@jpcoch55) July 11, 2017

„Ondřej trpí malým zánětem v prstech. Myslím, že to má z brzdění ve víkendových etapách, kde se hodně jelo z kopce. I další jezdci mají takové potíže, ale u Ondřeje jsou největší. Jsem optimistou, protože dnes a zítra je rovina, žádný sjezd,“ uvedl lékař.

Cinkovi naordinoval elektroléčbu, na postižená místa mu nechal pokládat náplasti s protizánětlivými látkami uvnitř. Nakonec si Cink dával ruce ledovat.

Českého závodníka to udrželo na Tour, i když to prý bylo v ohrožení. „Kdybych se měl cítit jako v pondělí na tréninku, tak bych s tím jet nemohl. Protože jsem mohl mít jenom položené ruce, nemohl jsem stisknout řidítka. Kdyby se jelo rychle a potřeboval bych zabrat, tak bych se nebyl schopen pevně držet,“ obával se.

Na rovinách v oblasti Dordogne se dnes a zítra chystá nadechnout na další program, který obsahuje i páteční krátkou (100 km) horskou etapou. Zároveň Cink přiznává, že ne prudké kopce, na jejichž zdolávání je zvyklý z předchozí kariéry na horském kole, ale právě rovinaté etapy, pokud se jede rychlé tempo, mu na Tour přinášejí stres.

„Pořád postrádám takový ten tah v nohou, a když se peloton natáhne, případně začne foukat vítr, nemám na to sílu. Tam se pořád trápím. Asi je to normální, když jsem na silnici prvním rokem a nebyl jsem na to zvyklý. Chce to víc a víc závodit,“ věří Cink.

Nedělní brutální jurská etapa mu dodala optimismu, že se mu závod, pokud půjde jenom o výkonnost, podaří dojet až do Paříže. I když se necítil v nejlepší formě, náročné vrcholy i sjezdy překonal. „Přežil jsem prvních devět dnů, stále jsem tady. Chtěl bych to zvládnout,“ přeje si.

Druhý týden bude podle lékaře Guardascioneho klíčový.

„Druhý týden závodění v kuse je pro Ondřeje něčím novým, nikdy to ještě neabsolvoval. Pokud zvládne druhý týden, pak ten třetí už bude víceméně stejný,“ odhaduje. S Cinkovou fyzickou kondicí je spokojený. „V této době jsem optimistou, že Ondřej se do Paříže v pořádku dostane,“ pravil.