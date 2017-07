Je z jiné planety. Co na Tour předvádí je úchvatné, chválí Kittela soupeři

Z jeho aktuální formy není u vytržení jen Kittelova stáj QUICK-STEP FLOORS, pravidelně uchvacuje i své soupeře. "Marcel je z jiné planety, co se rychlosti týče," řekl uznale John Degenkolb, kterého ve spurtu v desáté etapě porazil. A slova chvály si našel i držitel žlutého trikotu Chris Froome. "Je to úchvatné, co tu Marcel předvádí," přidal lídr závodu.

I přes čtyři etapové výhry je v průběžném hodnocení sice až na 101. místě, nicméně suverénně vládne spurtérům. S 275 body dominuje v boji o zelený trikot, předčasně ale nejásá.

"Nemyslím si, že mám zelený dres v kapse. Dokonce i ve 20. etapě se může něco stát. Nejlepším příkladem je Arnaud Démare, ukázal, že i skvělá práce může přijít hodně rychle vniveč. Na Tour se může stát prakticky cokoliv," připomněl francouzského cyklistu, který se letos rovněž radoval z etapové výhry. Jenže v královské etapě nestihl dojet do cíle v časovém limitu a musel ze závodu odstoupit.

Kittel je skromný i v zásluhách za své výhry, děkuje za ně zejména svým týmovým kolegům. "Čtyři výhry v deseti dnech, to je něco impozantního. Opět ale skvěle pracoval můj tým, co dělá Julien Vermote v čele pelotonu, to je něco neuvěřitelného. Ukazuje, jak silný jezdec je, fyzicky i psychicky. Jen málo cyklistů dokáže být tak disciplinovaní jako on," pochválil svého parťáka.

Letos nejúspěšnějí cyklista díky další etapové výhře překonal svého krajana Erika Zabela a se třinácti prvenstvími se stal nejúspěšnějším Němcem na Tour de France. "Je to nový Cipollini. Jenom rychlejší a hezčí," ocenil Kittelovy výkony Zabel s odkazem na svého někdejšího rivala Maria Cipolliniho. "Je to čirá radost ho pozorovat. Je lehkonohý a elegantní," uvedl

Jeden z milníků v desáté etapě překonal i současný lídr Froome. Zítra totiž oblékne žlutý dres už popadesáté v kariéře, čímž vyrovná Jacquese Anyuentila. "Je to obrovská čest ho dohnat. Dneska to bylo docela uvolněné, narozdíl od minulého týdne panovala i klidnější nálada. Nebyl to takový stres," řekl v cíli Froome.

