Hirt do Bahrajnu? Prý je to jisté, zní z Nibaliho stáje během Tour de France

PŘÍMO Z FRANCIE | Prý je to jisté, alespoň tak se o tom mluví na Tour de France. Cyklista Jan Hirt, který na květnovém Giru d'Italia překvapil 12. místem a výbornými výkony v horských etapách, má příští rok jezdit za tým Bahrajn-Merida. Oficiální to není, přestupy se mohou potvrzovat až od 1. srpna. Pokud se pak zvěst stane realitou, stane se Hirt sedmým českým jezdcem na elitní úrovni WorldTour a potenciálně i kolegou Ondřeje Cinka, který letos v bahrajnské stáji na silnici začíná.

Jan Hirt dosud závodí za druhodivizní polskou stáj CCC Polkowice, jeho přestup do WorldTour je ale na spadnutí a novou Hirtovou adresou má být právě Bahrajn, kde je hlavní hvězdou italský matador Vincenzo Nibali.

„Co na to mám říct? Přestupy jsou až od 1. srpna,“ reagoval na to v textové zprávě Hirt.

„Tady se to řeší. Nevím to jistě, slyšel jsem nějaké náznaky, že by Jan mohl přijít k nám,“ krčil rameny i Ondřej Cink.

Jiné zdroje mluví daleko jasněji, dohoda je prý už hotová.

Oba čeští závodníci mají stejného manažera, a Cink připouští, že s ním jeho italský agent o Hirtovi obsáhle komunikoval. „Zaslechl jsem, že to je jasné, že u nás podepsal, že něco řešili s naším týmem. Poté, co Hirt předváděl na Giru, navíc že tam v jedné etapě tahal špici Nibalimu, tak to možné je. Uvidíme,“ řekl Cink vyhýbavě.

Češi ve WorldTour: Jan BÁRTA (BORA-hansgroge)

časovkář Ondřej CINK (Bahrajn-Merida)

vrchař, domestik Roman KREUZIGER (Orica-Scott)

vrchař, klasikář Leopold KÖNIG (BORA-hansgroge)

vrchař Zdeněk ŠTYBAR (Quick-Step Floors)

klasikář, domestik Petr VAKOČ (Quick-Step Floors)

klasikář, domestik

Ani on nemá definitivní jistotu, že bude v týmu Bahrajn-Merida pokračovat, vše je ale taky na dobré cestě. Přestože se v zákulisí Tour de France mluví o zájmu Astany, což by byl další posun kupředu, o jiných nabídkách než od současného zaměstnavatele Cink neví.

Vzhledem k tomu, jak plánuje, na jakých týmových kolech bude příští rok závodit, a že dostane domů časovkářský speciál, takže se bude schopen zlepšit v časovce, což je po horkých etapách druhá jeho oblíbená disciplína, lze s prodloužením spolupráce spíš počítat než naopak.

„Myslím si, že zájem o mě bude, že by neměla nastat situace, že bych nedostal žádnou smlouvu. Teď se uvidí, kde a jaká smlouva to bude,“ podotkl k tomu.

