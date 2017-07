Aru přišel před Pyrenejemi o hlavního domestika, upadl i Contador

Tour de France vstoupila do druhé poloviny, ve které půjde těm, kteří si dělají naděje na konečné umístění v top desítce, o všechno. Jedním z nich je Fabio Aru, kterému 11. etapa připravila obrovskou komplikaci. V pádu se mu zranil hlavní domestik Dario Capaldo, který musel být se zraněným zápěstím odvezen do nemocnice, a v závodu už pokračovat nebude. V závěru etapy pak upadl další z favoritů Alberto Contador, ten by však měl být v pořádku.

Ani poklidná 11. etapa se neobešla bez pádů. Ten s nejhorším následkem nastal 93 kilometrů před cílem, kde upadl Dario Cataldo, Axel Domont a John Degenkolb. Pro prvně jmenovaného to však byl poslední počin v letošním závodě. Poranil si totiž ruku a musel být odvezen do nemocnice, na Tour tak skončil. „Má odřeniny a pohmožděniny na levé straně. Levou ruku bude muset mít několik týdnů zafixovanou. Naštěstí nemá žádnou zlomeninu, to je dobrá zpráva,“ přinesl tým Astana informace o jeho zdravotním stavu na svém twitterovém profilu.

Cataldův konec na Tour je však obrovskou komplikací pro Fabia Arua. Ten je v průběžném hodnocení na druhém místě, na vedoucího Frooma ztrácí pouhých 18 vteřin. Náskok plánoval dohnat právě v horských etapách, které jsou nyní na programu, a zranění hlavního domestika je pro něj obrovskou ranou.

V rovinaté etapě to však nebyl jediný pád. K zemi se poroučel i jeden z favoritů Alberto Contador, který upadl 22 kilometrů před cílem se svým týmovým kolegou Michaelem Goglem. Contador, který upadl i v královské etapě, vypadá v pořádku, na kolo se ihned vrátil a stihl dojet i peloton. To Gogl vypadal na první pohled mnohem hůře, i on však zvládl dojet do cíle, i když s viditelnými obtížemi. Zda bude schopen nastoupit i do zítřejší pyrenejské etapy se ale teprve uvidí.

