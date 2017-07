Aru jako první svlékl Froomea ze žlutého: Paříž je o kousek blíž, jásal

Celkem padesát etap Tour de France jel Chris Froome ve žlutém trikotu. Ještě nikdy se nestalo, že by ho o něj někdo připravil. To však platilo pouze do 12. etapy. Závěrečný brutální finiš nezvládl a do cíle dojel až 20 vteřin po Fabio Aruovi. Poprvé v historii tak musí přenechat žlutý trikot někomu jinému. „Na konci jsem byl špatný, nebudu se vymlouvat,“ řekl sklesle Froome po závodu.

Osm vteřin. Takový měl náskok Froome před Aruem na začátku 12. etapy. A přestože patří pyrenejské trasy k jeho oblíbeným a tým Sky během celého závodu odvedl obrovský kus práce, nedokázal dojet do cíle včas. „Byl to velmi, ale opravdu velmi tvrdý finiš,“ kroutil hlavou v cíli.

Za to Fabio Aru zářil štěstím. Poprvé v historii totiž vybojoval žlutý trikot pro lídra průběžného hodnocení, i když jistotu měl až pár minut po závodě. „Do cíle jsem dojel až na třetím místě, ale pak jsem se podíval za sebe a viděl jsem Froomea, že je dál. Hned jsem začal počítat vteřiny a pomyslel jsem si, že žlutý dres bude můj. Když se to potvrdilo, byl jsem strašně šťastný,“ zářil Aru.

VIDEO: PODÍVEJTE SE NA POSLEDNÍ KILOMETRY 12. ETAPY:

Froome jel celý závod s Aruem v zádech. 13 kilometrů před cílem ho dokonce zmátl natolik, že když nechtěně vyjel mimo silnici, italský soupeř ho následoval i do trávy. Jenže závěrečné stoupání lídr stáje Sky nezvládl. „Vůbec jsem neměl dobré nohy, ale do konce Tour je ještě dlouhá cesta,“ řekl Froome a zároveň svému soupeři vzkázal: „Chci jen pogratulovat Aruovi k získání dresu. Bylo to těsné, ale po cestě do Paříže bude ještě velký boj. Závod začíná až teď.“

VIDEO: PODÍVEJTE SE, JAK ARU NÁSLEDOVAL FROOMEA I DO TRÁVY

Sortie de route pour Froome et Aru qui sont ensuite revenus / Froome and Aru missed a turn but came back #TDF2017 pic.twitter.com/iHrvOsPkXS — Le Tour de France (@LeTour) July 13, 2017

Že bude udržení trikotu až do Paříže náročné, si ovšem uvědomuje i nový lídr závodu. Ten má obavy zejména ze zítřejší etapy, která bude sice dlouhá jen 101 kilometrů, zato s náročnějším profilem. „Nechci přemýšlet nad zítřkem, protože jak jsem se díval na trasu, tak to bude velmi nebezpečná etapa. Z předchozích závodů moc dobře víme, že krátké etapy mohou napáchat vážné škody,“ říká. „Zítra začnu závodit se stejným klidem, se kterým jsem jel v posledních dnech. Paříž je ale přesto už trošku blíž,“ řekl Aru.

Dvanáctou etapu ovládl Romain Bardet, ani ten není v souboji o žlutý trikot ze hry. „Konečně jsem vybojoval etapovou výhru, jsem opravdu šťastný. Od začátku sezony jsem na ni čekal, teď už se můžu plně soustředit na celkové hodnocení,“ jásal šťastný Francouz.

