Na Tour de France hrozí další skandál: Francouz Bardet podivně unikl trestu

Co se přesně stalo? Pravidla zakazují jezdcům přijímat občerstvení na prvních padesáti a posledních dvaceti kilometrech závodu nebo etapy. Ve čtvrteční pyrenejské etapě Tour de France byla ale koncová zóna příliš krátká pro trojici cyklistů, aby pravidlům dokázali vyhovět a dojet bez nouzového občerstvení.

Rigoberto Urán, George Bennett a Romain Bardet sáhli po lahvích s pitím, podávaným ze strany silnice, ve vzdálenosti pěti až šesti kilometrů od cíle.

Urán a Bennett za to inkasovali časovou penalizaci 20 vteřin, které jim byly přičteny k dosaženému času. Uránovi zároveň zůstalo druhé místo v etapě, jen jeho čas je vyšší.

Bardet, vítěz etapy, vyvázl bez potrestání.

Uránův tým Cannondale-Drapac okamžitě u komisařů protestoval. Manažer Jonathan Vaughters napřed argumentoval tím, že láhev s pitím pro Urána přišla buď od nezávislého fanouška, nebo od člena týmu Cannondale France, který nebyl dobře informován a jednal na vlastní pěst.

Bardet drank from the bottle he snatched, too #tdf2017 pic.twitter.com/CPiJ56qk0e

„Philippe Marien (šéf jury) nám ale odpověděl, že je jedno, jestli občerstvení přijde od malého dítěte nebo kohokoliv, pořád je to stejná penalizace,“ postěžoval si Vaughters.

Následně se však ozval podruhé, a to s obrázky Bardetova identického prohřešku. „Řekl nám, že není prokazatelné, jestli Bardet z láhve pije nebo ne,“ konstatoval rozladěný manažer. „Myslím si, že Phillipe Marien udělal buď nekompetentní, nebo zaujaté rozhodnutí. Mění si pravidla za pochodu, je to kompletně špatné rozhodování. Jestli chtějí být fér, ať jsou fér,“ zlobí se Vaughters.

Bardet na tiskové konferenci jednoslovně odmítl, že by si láhev s pitím bral.

„Ne,“ řekl.

Teoreticky je možné, protože Bardet je na záběrech v kritickém okamžiku skrytý za jiným jezdcem, že si francouzský závodník láhev vzal, přiblížil ji k ústům, uvědomil si případný prohřešek a láhev zahodil. Ale vzhledem k tomu, jak dlouho drží ruku s lahví u hlavy, je to téměř vyloučené.

Barnet not penalized but Uran and Bennet given 20 second penalties. What are you doing @UCI_cycling and @LeTour ?? pic.twitter.com/guEGAU7eJ3