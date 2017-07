Froome má zpátky žlutý dres, Štybar na Tour vybojoval dvanácté místo

Po dvou pyrenejských etapách byla dnešní klasikářská a v délce 181,5 km vedla do Rodez z Blagnacu. Předpoklady o hromadném dojezdu se naplnily a dlouho o vítězství bojoval i Štybar. Necelé tři kilometry před cílem byl na druhé pozici, nakonec mu těsně unikla elitní desítka.

"Je to milé překvapení. Nepomyslel bych si, že dres dostanu zpátky v etapě, jako byla dneska. Ale dík patří týmovým kolegům, kteří mě udrželi v čele," řekl Froome. "Pomohlo mi i to, že jsem znal finiš z předloňska. Za každou vteřinu tady stojí za to bojovat. Je to pořád hodně těsné," dodal trojnásobný vítěz Tour, kterou znovu vede po 48 hodinách.

Matthews v závěrečném prudkém stoupání porazil belgického olympijského vítěze Grega van Avermaeta, jenž na stejném místě triumfoval před dvěma lety. Dosavadní lídr závodu Aru v závěru ztratil a chyběla mu i podpora kolegů z Astany, přičemž nejdůležitější dva z nich - zranění Jakob Fuglsang a Dario Cataldo - už nepokračují.

Před dnešním startem měl přitom Aru na Froomea šest sekund k dobru, které si vybojoval v Pyrenejích. Do půlminuty v průběžném pořadí se stále drží i Romain Bardet a Rigoberto Urán.

Nedělní etapa bude opět kopcovitá se 190 kilometry. Pak bude druhý volný den. Závěrečný týden začne rovinatou etapou, následují dvě horské v Alpách a před dojezdem do Paříže ještě sobotní časovka v Marseille.

Cyklistický etapový závod Tour de France - 14. etapa (Blagnac - Rodez, 181,5 km):

1. Matthews (Austr./Sunweb) 4:21:56, 2. Van Avermaet (Belg./BMC) stejný čas, 3. Boasson Hagen (Nor./Dimension Data), 4. Gilbert (Belg./Quick-Step), 5. McCarthy (Austr./Bora), 6. Colbrelli (It./Bahrajn-Merida), 7. Froome (Brit./Sky), 8. D. Martin (Ir./Quick-Step), 9. Urán (Kol./Cannondale) všichni -1, 10. Benoot (Belg./Lotto-Soudal), ...12. Štybar (ČR/Quick-Step) oba -5, 80. Kreuziger (ČR/Orica) -1:34, 154. Cink (ČR/Bahrajn Merida) -13:17.

Průběžné pořadí:

1. Froome 59:52:09, 2. Aru (It./Astana) -18, 3. Bardet (Fr./AG2R) -23, 4. Urán -29, 5. Landa (Šp./Sky) -1:17, 6. D. Martin -1:26, 7. S. Yates (Brit./Orica) -2:02, 8. Quintana (Kol./Movistar) -2:22, 9. Meintjes (JAR/SAE Team Emirates) -5:09, 10. Contador (Šp./Trek-Segafredo) -5:37, ...24. Kreuziger -37:58, 65. Cink -1:28:56, 93. Štybar -1:48:44.

Vše o Tour de France najdete zde>>>