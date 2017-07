Porazit Contadora i Landu? Dřív jsem je sledoval v televizi, smál se Barguil

Stal se francouzským hrdinou dne. Warren Barguil dokázal jako první Francouz po dvanácti letech ovládnout etapu na Den Bastilly, po těsné prohře v závěru královské etapy je to pro něj skvělá satisfakce. „Pochopitelně jsem moc spokojený,“ radoval se z triumfu současný král vrchařů. A co víc. V závěrečném spurtu si poradil i s takovými jmény, jako jsou Quintana, Contador i Landa.

Poté, co o den dříve přišel o žlutý trikot Chris Froome, očekával každý obrovský boj o to, kdo z něj vysvlékne Fabia Arua. Etapu nakonec vyhrál ten, kterému o celkové hodnocení moc nejde. Je v něm na patnácté příčce a na lídra ztrácí lehce přes 14 minut. „Etapové výhře jsem byl hrozně blízko už v Chambéry,“ připomněl závěr deváté etapy, kdy prohrál o pouhých šest milimetrů. „Celý dnešní závod se pro mě vyvíjel hodně dobře, i já se v závěru cítil skvěle,“ radoval se nakonec.

Barguil vede hodnocení vrchařů už od již zmíněné deváté etapy, před druhým Mikelem Landou vede o neuvěřitelných 61 bodů. „Musíme vyzdvihnout to, jak se dokázal připravit po svém zranění ze závodu Kolem Normandie. Musím říct, že on i celý tým pracuje hodně dobře,“ chválil svého jezdce kouč stáje Sunweb Aike Visbeek.

Francouzský cyklista ujel do úniku hned při první příležitosti. Do finiše se probojoval ve čtyřčlenné skupince, ve které byl kromě něj i Nairo Quintana, Alberto Contador a Mikel Landa. Tedy trojice, která si brousí zuby i na žlutý trikot. „Když jsem s nimi jel v tom úniku, tak jsem si říkal, že jsem je ještě před lety sledoval v televizi a teď si s nimi můžu zazávodit,“ smál se Barguil a dodal také, jak se mu silnou trojici podařilo překonat. „Contador do spurtu vyjel hodně brzy, tak jsem ho objel zvenčí a měl jsem rychlejší průjezd. Dobře to zafungovalo. Porazit ho je něco úžasného, protože to byl vždycky můj idol," přiznal.

VIDEO: Podívejte se na závěr 14. etapy:

.@WarrenBarguil en mode pistard ! Revivez le dernier kilomètre de cette 13ème étape / @WarrenBarguil like a track ride. Watch the last km. pic.twitter.com/yzBthouLDt — Le Tour de France (@LeTour) July 14, 2017

Pro stáj Sunweb je to další z úspěchů. Jejich lídr Michael Matthews bojuje o vytoužený zelený trikot, i když na prvního Kittela ztrácí přes sto bodů. „Michael ten boj nevzdává. Je to pro nás zatím hodně úspěšná Tour, je jedno jestli slavíme přes něj, nebo přes Warrena. Je výjimečné, že si tihle dva dokážou v etapě vzájemně tolik pomoci,“ řekl Visbeek.

Zajímavý bude i samotný souboj o žlutý dres. Ten nyní patří Fabiu Aruovi, náskok má však pouhých šest vteřin a ve 14. etapě ho o něj mohl obrat Mikel Landa, týmový parťák Chrise Frooma. „Bylo mi jasné, že mě dneska bude každý napadat, ale soustředil jsem se na ty, kteří k tomu byli v žebříčku nejblíž. Landu znám moc dobře. Teď, když je zpátky ve hře, mu tolik svobody nedovolím,“ vzkazoval soupeři Aru. Landa měl před etapou ztrátu dvou minut a pětapadesáti vteřin. Dostal se do úniku a Arův náskok stáhl na pouhou minutu a devět sekund.

Snahu svého parťáka ocenil i lídr Sky Chris Froome, který včera o žlutý trikot přišel: "Včera to byl ve finiši náročný den, ale dnes jsem se cítil mnohem lépe. Trošku si s naším týmem hrajeme, protože máme Landu, který není od prvního místa daleko. Hodně mu věříme. Dnes ukázal, že může být velkým kandidátem na celkové prvenství v Paříži. Pro nás je to skvělá karta, zvlášť když Astana je nyní oslabena, a myslím, že ji ještě použijeme,“ hlásil Froome.

