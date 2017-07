Krátká etapa na Tour nadchla. Chceme jich víc, žádají fanoušci i jezdci

V historii Tour de France to byla nejkratší etapa, kterou kdy jezdci zdolali. Trasa ze Saint Girons do Foix měřila pouhých 101 kilometrů, jednoduchá ovšem vůbec nebyla. Krátká etapa slibovala větší souboj od úvodního kilometru a fanoušky i jezdce to nadchlo. „Chceme víc takových,“ žádají teď nejen diváci, ale také cyklisté.