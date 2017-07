Štybarův den na Tour? Bere antibiotika, doufá v šanci a ten správný únik

Po dvou horských etapách se čeká celkové uklidnění na Tour de France, na které se těší vrchaři jako na odpočinek a klasikáři jako na šanci vyniknout. Michael Matthews, Greg van Avermaet a další, kteří budou mít po tvrdých stoupáních dost sil, si budou brousit zuby na etapu z Blagnacu do Rodezu. Mezi nimi doufá být i Zdeněk Štybar.

Taky se na ni rodák ze Stříbra od pátku připravuje. Adrenalinovou 101 kilometrů dlouhou etapu v pátek překonal v klidu, ve skupině s dalšími závodníky, jimž jde víc o etapové šance než o celkové pořadí.

„Byla tam se mnou spousta kluků, co se štelují na sobotu. Uvidíme, jak na tom kdo z nich bude a jaká skupina po startu odjede. Ta etapa se může vyvíjet různě,“ odhaduje Štybar.

Vzhledem k vývoji Tour de France se dá čekat, že mnoho týmů případný únik nebude mít zájem dojet. Astana, Sky, Cannondale-Drapac nebo AG2R určitě ne, ti mají svá želízka na nejvyšších příčkách celkového pořadí. U Štybarova Quick-Stepu je to otázka, protože ten se vyčerpává na rovinách dnes a denně prací pro finišujícího fenoména Marcela Kittela.

No a mnoho dalších, jako například BORA-hansgrohe nebo FDJ, je početně už výrazně oslabena a unavena.

„Dá se říct, že to je klasikářská etapa, ale myslím si, že bude těžší, než vypadá na papíře. Její finále by mi mělo sedět. Předtím bude opravdu hodně záležet na tom, jak se celá etapa vyvine na začátku, kdo bude v úniku, kolik lidí tam bude. Od toho se bude vyvíjet zbytek dne. Je možné, že nikdo nebude mít zájem skupinu dojíždět. A myslím si, že my po všech odpracovaných hodinách na špici pelotonu (pro Marcela Kittela) to asi sjíždět nebudeme. V tom případě pak patrně ani nebudeme mít šanci bojovat o vítězství,“ řekl Štybar.

Sám neměl první polovinu závodu nijak procházkovou; pro Kittela pomáhal rozjíždět spurty, Danu Martinovi se pokusil být k ruce v úniku v jedné z horských etap, Philippu Gilbertovi „tahal“ v první z etap pro klasikáře na začátku Tour.

Dá se říct, že svoji osobní šanci za to, co pro tým udělal, by si dnes zasloužil.

Dny před víkendem mu zkomplikovala nemoc, na kterou mu lékař týmu nasadil prášky.

„Pravdou je, že doktor mi dal přede dvěma dny antibiotika. Ve čtvrtek jsem si to v Pyrenejích protrpěl, to byl asi můj nejhorší den z celé Tour. Ale dnes se mi už jelo líp. Takže doufám, že v sobotu zažiju dobrý den, že už se trápit nebudu a opravdu dostanu šanci něco zkusit,“ přeje si.