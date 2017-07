Štybar po chybě v závěru: Jel jsem etapu tak, abych vyhrál. Je to škoda

PŘÍMO Z FRANCIE | Napřed vyhodil do odpakového koše prázdnou láhev od vody, kterou vyzunkl po cestě od cíle k týmovému autobusu, a pak na jeho schodech zpracovával výsledek 14. etapy Tour de France. Zdeněk Štybar ji jel na vítězství, v nájezdu do posledního kilometru se držel na druhé pozici. Taktická chyba v jedné ze zatáček ho ale o šance připravila. Český jezdec skončil na 12. místě a byl zklamaný.

„Jel jsem tak, že jsem etapu chtěl vyhrát, ale nepovedlo se. Myslím si, že pozičně jsme (tým) tam byli celkem dobře, ale já jsem to začal zbytečně zepředu. Nohy jsem měl na lepší výsledek, než na jaký jsem dosáhnul. Ale tak OK,“ vypravil ze sebe oddechující Štybar.

Jste na sebe naštvaný kvůli chybě v zatáčce?

„Trochu jo. Ale Philippe Gilbert (ze stejného týmu) byl čtvrtý, i když tam si taky myslím, že možná začal zbytečně brzo. Takový dojezd, jaký byl dnes, byl ale vyloženě o nohou, kdo našetřil nejvíc sil na posledních deseti kilometrech. Matthews to jel perfektně a díky tomu vyhrál.“

Byl dojezd do kopce prudší, než jste čekal?

„Ne, já jsem to už jel v roce 2015.“

Měl jste ho v hlavě?

„Měl, a udělal jsem tu samou chybu. (smutně se pousměje) Taky jsem to začal z druhé pozice, a už když jsem tam najížděl, říkal jsem si, že to není dobré, že udělám tu samou chybu jako dva roky zpátky. A udělal jsem ji. Já jsem si ale nechtěl v tom tempu, jaké bylo ke konci etapy, vystupovat pět kilometrů před koncem na zadní pozici, protože bych se dopředu už nedostal.“

Zastavme se prosím u posledních stovek metrů.

„V ostré zatáčce doprava jsem tam byl na druhé pozici, nechal jsem tam ale zbytečný prostor, měl jsem to naopak zavřít. Bohužel mi taky chyběl ještě jeden člověk přede mnou. Nechci se na to vymlouvat, na vítězství by to stejně asi nebylo, protože Matthews na tom byl výborně, ale na lepší výsledek asi ano. Ale tak co. Zkusili jsme to.“

Byla dnes taktika domluvená vyloženě na vás?

„S Philippem (Gilbertem) jsme spolu mluvili v průběhu etapy, jak se kdo cítí. On se cítil dobře, já taky. Na takový dojezd je ale stejně lepší, když jedeme oba, protože zorientovat se pak v sedmdesátikilometrové rychlosti na posledních deseti kilometrech by nebylo jednoduché. Jack Bauer na špici odvedl úplně neuvěřitelnou práci, ale jak jsem řekl, kdyby tam byl s námi ještě jeden člověk, mohlo to být lepší.“

Mluvil jste o pošetření sil do závěru, ale šlo to vůbec v rychlém tempu, jaké se jelo?

„Doopravdy posledních 40 kiláků se jelo, De Gendt tam byl ještě odjetý, měl minutu a půl k dobru a my jsme věděli, že bude těžké ho dojet, i když byla široká silnice a jelo se proti větru. I tak to pro balík bylo hodně nebezpečné. Fyzicky to snad nebyla etapa až z těch nejtěžších, ale psychicky ano. Pořád foukalo z boku, my jsme se tam tlačili, pořád bylo očekávání, jestli někdo rozjede kolotoč nebo ne. Ta etapa byla hodně nervózní.“

Co vaše zdraví poté, co vám lékař před třemi dny nasadil antibiotika?

„Dneska jsem měl lepší den, takže i kvůli tomu mě to mrzí, že výsledek nebyl takový, jaký jsem si přál. Každé šance, která se nepovede, je obrovská škoda.“

