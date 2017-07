Froome si od Arua vzal žlutý dres zpátky: Řvali na mě v rádiu, ať tlačím

Dokázal to. Po dvou etapách, během kterých musel přenechat žlutý dres Fabiu Aruovi, si ho vybojoval zpátky. V závěru čtrnácté etapy Tour de France dospurtoval na sedmém místě, Aru až o 24 vteřin později. „Pomohlo mi, že jsem ten finiš znal ze závodu před dvěma lety,“ hlásil v cíli šťastný lídr.

Ve dvanácté etapě nestačil na Aruovo tempo. Cíl, který byl po náročném stoupání, projel příliš pozdě a svého vytouženého žlutého dresu se musel vzdát. „Neměl jsem dobré nohy,“ vysvětloval tehdy zklamaně. Dvě etapy se ho společně s týmem snažil vybojovat zpátky, italský jezdec si ho však dobře pohlídal.

Po čtrnácté etapě to už však neplatí. Aru si svou pozici udržet nedokázal a žlutý trikot musí vrátit. „Ve žlutém jsem zpátky hlavně díky tomu, že mě tým držel vpředu. Bez jejich práce bych si svou pozici udržet nedokázal,“ děkoval týmovým kolegům ze stáje Sky Froome.

Před cílem dal do spurtu veškeré síly, které měl. A vyplatilo se. „Během posledních 500 metrů jsem slyšel v rádiu řev ‚tlač, tlač, tlač‘. Je úžasné něco takového slyšet, stojí pak bojovat o každou sekundu,“ prozradil. Zároveň však dodal, že jeho náskok 18 vteřin není moc velký. „Rozdíl je stále malý,“ připomněl.

VIDEO: Podívejte se na finiš 14. etapy:

Dernier kilomètre entre puncheurs, belle bataille remportée par M. Matthews ! / Tough last kilometer, great sprint for puncheurs! #TDF2017 pic.twitter.com/9VpINpTjtf — Le Tour de France (@LeTour) July 15, 2017

Z etapy byl nejvíce zklamaný Thomas De Gendt. Probojoval se v pětičlenné skupince do úniku, kde se držel opravdu dlouho. Peloton ho však pár kilometrů před cílem dohnal. „Chtěl bojovat o etapové vítězství. A ujet do úniku je jediný způsob, jak vyhrát. Bylo to hodně těžké. Zaútočím ale znovu, zbývá ještě týden. Tour de France je letos moji hlavní prioritou,“ slíbil. Za svou jízdu si aspoň vybojoval cenu pro nejagresivnějšího jezdce etapy, kterou ve své kariéře vybojoval poprvé.

Z etapového vítězství se nakonec radoval Matthews, v závěrečném spurtu měl nejvíce sil a žádný ze soupeřů mu nedokázal konkurovat. „Bylo to takové, jaké jsme očekávali. Závodilo se celý den. Drželi jsme se úniku blízko, na konci jsem věděl, že mám s sebou jen pár kolegů, ale ve finále tam se mnou byli dva až tři. Je to skvělý den. Naposledy před dvěma lety jsem měl čtyři zlomená žebra. I tenkrát jsem se zaměřil právě na tuhle etapu předtím, než jsem havaroval,“ připomněl šťastný vítěz nehodu, která ho před dvěma lety vyřadila ze závodu. Nyní si už svůj sen splnil. „Vrátit se a vyhrát je sen, který se změnil ve skutečnost,“ radoval se.

