Parťák lídra zažehnal krizi. Dal mi své kolo, zachránil mě, říkal Froome

Celý závod se držel ve skupince favoritů, přibližně 35 kilometrů před cílem mu ovšem selhalo kolo. „Zlomil jsem si těsně před stoupáním příčel. Moje kolo už nebylo rovné, takže si myslím, že to byla zlomená příčel, ale jistý si nejsem,“ popisoval Froome svou závadu. Z potíží ho nakonec dostal týmový kolega Michal Kwiatkowski. „Dal mi své kolo, protože byl náš servisní vůz daleko,“ řekl vděčný lídr.

Froome nakonec skupinku favoritů před sebou dojet stihl a díky tomu si žlutý trikot udržel i do další etapy. „Jsem rád, že jsem to zvládl, byl to kritický okamžik. Byl jsem nervózní, protože jsem nevěděl, jestli ztrátu doženu. Šlapal jsem na maximum, abych je dojel,“ oddechl si a poděkoval týmovým kolegům: „Jen díky nim jsem se zachránil.“

Z první desítky v průběžném hodnocení vypadl před druhým volným dnem jeden z favoritů Nairo Quintana. I Froome byl mezi těmi, kteří si oddychli. „Hodně lidí je šťastných, že se od desítky oddělil Quintana. Máme ale pořád před sebou náročné etapy, hlavně v Alpách,“ uvědomuje se.

Britský lídr stáje Sky o žlutý dres přišel ve dvanácté etapě, kdy ho v cíli porazil Ital Fabio Aru. Froome doufá, že už se trikotu vzdávat nebude muset. „Měl jsme svou krizi, ale už se cítím mnohem lépe. Doufám, že udržím žlutý dres až do časovky v Marseille, ale očekávám, že v Alpách se bude závodit mnohem agresivněji.“

Cyklisté mají na programu druhý volný den, kdy se pokusí nabrat potřebné síly do alpských etap. „Jsem šťastný, že mám žlutý trikot a hodně se těším na zítřejší volno. Útočit teď musí soupeři, před časovkou budou potřebovat najet nějaký ten čas,“ uvědomuje si.

Ani letos ve Francii nemá podél cesty zrovna moc příznivců. Když se blížil k cíli, začali na něj diváci bučet. Pro Froomea to není nic nového, v předchozích ročnících si stěžoval, že na něj i plivali a před dvěma lety na něj dokonce někdo vylil kelímek s močí.

