Vyloučit mě byla velká chyba, tvrdí Sagan. Nikdo ze sudích s ním nemluvil

Cyklista Peter Sagan se ani po dvou týdnech stále nemůže smířit se svým vyloučením z pomalu finišující Tour de France. „Byla to velká chyba,“ tvrdí Slovák, který podle rozhodčích ve čtvrté etapě loktem srazil Marka Cavendishe do bariéry. Zpomalené záběry ale ukazují, že Britův pád mohl začít už před kontaktem se Saganem.

„Samozřejmě jsem si to analyzoval. Můžu přijmout fakt, že už nejsem v závodě, ale nemůžu akceptovat rozhodnutí jury. Myslím, že to byla velká chyba,“ uvedl Sagan pro belgickou televizi VTM s tím, že si incident pouštěl zpomaleně na videu a z různých úhlů. Obhájce zeleného trikotu byl nejprve za kolizi penalizován 30 sekundami, ale po protestu Cavendishovy stáje pak následně vyloučen.

„Chci říct, že jsem byl vyloučen ze závodu, ale nikdo z rozhodčích se mnou ani nepromluvil. Nikdy se mě nezeptali na vysvětlení. Jen řekli, že jsem udělal něco špatného a byl jsem agresivní. Je špatné říct, že jsem byl násilná, když neuděláte nic špatného,“ mrzí slovenského cyklistu. „To prostě nemůžu přijmout, protože jsem nic špatného neudělal,“ trvá si na svém Sagan.

Podle něho by jury svoji činnost mohla vylepšit, ale musela by chtít. „Je to těžké. Prostě v cyklistice a věcech okolo nemáme nikoho, kdo by mohl chránit nás, jezdce,“ postěžoval si slovenský mistr světa.

Závod po pádu skončil i pro Cavendishe, protože si zlomil lopatku. Britský jezdec tak přišel o možnost rozšířit sbírku 30 vítězství na Tour a zaútočit na rekord slavného Eddyho Merckxe, od kterého ho dělí čtyři etapové triumfy. Sagana trest zase připravil o šanci získat na proslulém závodě pošesté za sebou zelený trikot pro vítěze bodovací soutěže.

Proti trestu pro slovenského cyklistu se sice jeho stáj Bora odvolala, ale jak u vedení závodu, tak u sportovní arbitráže CAS neuspěla. Šéf týmu německého týmu Ralph Denk poté prohlásil, že zvažuje dát celou věc k soudu.