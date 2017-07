Armstrong mluví o Tour. Nebojí se vtipů o obřím odškodném a pohárech

Má na sobě nálepku největšího škůdce v historii cyklistiky. Už je to pět let, co Lance Armstrong přišel o sedm vítězství v Tour de France, k systematickému užívání dopingu se sám přiznal. Nyní se hříšník vrací zpátky na veřejnost a snaží se vylepšit zdánlivě nenapravitelně poškozenou image. Jeho internetový pořad pojmenovaný Stages, v němž komentuje průběh jednotlivých etap letošní Tour, vzbuzuje u americké veřejnosti velkou pozornost.