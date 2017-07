Divočina na Tour! Prohrál spurt, nařkl vítěze a v cíli ho chytil za krk

Do cíle spurtovali v trojici. Nejlépe si vedl Michael Matthews, druhý dojel Edvald Boasson Hagen a třetí místo zbylo na Johna Degenkolba. Jenže německý cyklista prohru neunesl, ihned po dojetí zuřivě gestikuloval na vítěze, že nejel rovně a znemožnil mu spurtovat.

„Z mého pohledu jsem nic špatného neudělal. Začal jsem sprintovat rovně. Nevím, co se s ním děje, ale je to na něm. Kdybych udělal něco špatného, tak by mi to rozhodčí řekli,“ vysvětloval v cíli vítěz etapy.

Kritice ovšem nečelil jenom na dálku. Krátce po dojezdu za ním Degenkolb přijel a začal se s ním hádat. „V cíli mě chytil za krk. Rozhodčí to viděli, tak nevím, co s tím provedou. Moc sportovní to ale nebylo,“ kroutil hlavou Matthews. Degenkolb se snažil ještě výsledek zvrátit protestem, rozhodčí Tour ho však zamítli.

Podívejte se na incident mezi Degenkolbem a Matthewsem

Michael Matthews ovládl na letošní Tour už druhou etapu a výrazně se přiblížil Marcelu Kittelovi, který drží zelený trikot pro nejlepšího sprintera. „Je to něco neskutečného. Dnes ráno jsme měli cíl získat body ve sprinterské prémii. Ať už v úniku, nebo se pokusit ujet aspoň Kittelovi. Vůbec jsme nečekali, že to bude fungovat až tak dobře,“ radoval se Australan.

„Doufal jsem, že mi vydrží nohy až do cíle, ale měl jsem u sebe pořád tři parťáky. Když máte tým, který dře celý den a vy se jen vezete mimo vítr, tak co víc si přát? Můj tým je úžasný!“ chválil parťáky.

VIDEO: Podívejte se na závěrečný spurt:

Quel sprint ! Revivez le dernier kilomètre de l'étape ! / Relive the last kilometer of the stage and this crazy sprint! #TDF2017 pic.twitter.com/9M97RQf454 — Le Tour de France (@LeTour) July 18, 2017

Na lídra sprinterů ztrácí už jen 29 bodů, do časovky zbývají už jen tři etapy. „Snažím se získat body, kde můžu, protože vím, že na rovině mě Marcel Kittel zřejmě porazí. Oba máme v týmu jiné plány, tak na konci uvidíme, čí je lepší,“ řekl Matthews.

Boj o zelený trikot ale Marcel Kittel nevzdává a je rozhodnutý náskok za každou cenu udržet: „Nemůžu říct, že jsem spokojený, když jsem dneska ztratil všechny body, ale nešlo pro to nic udělat. Od začátku jsem se snažil, ale nešlo to. Budeme o zelený dres bojovat dál. Šance na to, abych ho udržel až do Paříže, tam stále je,“ věří Kittel.

Vše o Tour de France najdete zde>>>