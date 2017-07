Za rohem číhá na Frooma hrozba z Kolumbie, mužík s rysy Micka Jaggera

PŘÍMO Z FRANCIE | Není velkým překvapením, že Chrise Frooma bude v závěrečném týdnu Tour de France trápit soupeř z Kolumbie. Nečekané ale je, že to nebude Nairo Quintana, jak se čekalo před začátkem závodu. Ten, kterého Froome označil za černého koně, se jmenuje Rigoberto Urán, houževnatý mužík, kterého Froome zná možná ještě lépe než Quintanu, s nímž svedl mnoho bitev.

Několikrát byl Chris Froome v posledních dnech otázán, z koho má do finálních bojů na Tour de France největší respekt. Vždycky řekl jedno jméno: Rigoberto Urán.

Muž, kolem kterého ve Francii poletují jihoameričtí fanoušci v kolumbijských vlajkách a kvůli němuž rozhlasoví reportéři do vysílání pro latinskou Ameriku hulákají ve svém stanu v cíli tak, že i ostatní žurnalisté dělí pozornost mezi sledování etapy a poslechu jejich temperamentního komentáře.

„Sami vidíte, jak nebezpečný je. Samozřejmě bude záležet nejvíc na tom, jak si kdo povede dva dny v Alpách, ale pokud bych měl říct dnes, tak Urán je mým největším soupeřem,“ prohlásil opakovaně Froome. „Nemá kolem sebe (Urán) takový tým, aby mohl kontrolovat závod, pluje si mimo radar. Ale skončil druhý na Giru, takže je schopný vydržet tři týdny Grand Tour. Vypadá to, že je ve skvělé formě. Je nachystaný na umístění na stupních vítězů a na to, aby se se mnou popral o žlutý dres,“ řekl obhájce titulu.

Co na to 30letý houževnatý Kolumbijec?

„Vždyť má Chris pravdu,“ kření se. „V horách jsem na stejné úrovni s Froomem, Bardetem a Aruem. Ztrácím 29 vteřin a jsem v dobré formě. Jezdím profesionálně jedenáct let. Znám všechny závodníky, jejich taktiky. Jsem ready.“

Tihle dva, Froome a Urán, se znají detailně. Tři roky jezdil Urán v barvách britského týmu Sky, jeho druhé místo z Gira je dodnes nejlepším výsledkem bohaté stáje z italské Grand Tour. Na druhé místo na Giru vystoupil Urán dvakrát, v roce 2013 v dresu Sky a o rok později už jako závodník Quick-Stepu.

Froome o něm z legrace mluví jako o Micku Jaggerovi na kole, a pokud srovnáte výrazné rysy ve tváři kolumbijského mužíka a slavného rockera, dojdete k tomu, že zřejmá podobnost tam je.

Na Tour de France se Urán nikdy výrazně neprosadil, nejlépe zde byl třiadvacátý před šesti roky, a pravděpodobně proto větší část závodu unikal hlavní pozornosti.

Ani po etapovém triumfu v Chambéry, ani po dramatu na Peyragudes, kde si dojel pro druhé místo, to ještě s jeho zařazením mezi favority nebylo tak žhavé.

Ve hře Urána udrželo i kontroverzní rozhodnutí komisařů UCI odebrat mu časovou penalizaci za převzetí pití během jedné z etap v zakázané zóně blízko cíle. Kolumbijce to udrželo mezi elitní čtyřkou závodu. O zbytek se může postarat ve středu a ve čtvrtek sám.

„Sky kontroluje závod od začátku do konce. Má skvělé jezdce, takže musíte čekat, než se trochu unaví, což je vždycky až na konci. Takže máte pod vrcholem posledního kopce příležitost něco zkusit,“ kalkuluje Urán. Jako místo, kde to zkusí on, označuje dopředu čtvrteční horský dojezd na gigantický Col d’Izoard. „Tam se něco stane. Nejpravděpodobněji…“ naznačuje.