Klíčová fáze Tour: Froome má tým, Bardet etapu na míru a Urán časovku

MÍNUS: Pokud se dá mluvit o slabinách, jsou letos poměrně nečekaně ve Froomových nohou. Není tak dominantní jako v předchozích letech, dva horské dojezdy už prohrál. V předchozích letech to vždy bylo Froome a tým Sky, letos je to spíš tým Sky a Froome.

PLUS: Vrchař je to výtečný, navíc ukázal, že je schopen se držet s nejlepšími a pak dynamicky nastoupit. Útoky má promyšlené. K dobru má jeden vyhraný horský dojezd a dva dny ve žlutém dresu, což může posilovat jeho sebevědomí, že titul pro něho není jen v oblasti teorie.

MÍNUS: Nemá vůbec dobrou časovku, musí tedy v horách útočit nad rámec toho, co by potřeboval k prostému posunu na první místo. Odhadem by měl na Frooma najet aspoň minutu a půl, což je i při jeho síle těžký úkol. Navíc je pod značným tlakem. Očima na něm visí celá Francie.

PLUS: Umí přejet vysoké hory, má kolem sebe nečekaně silný tým, navíc vládne ve sjezdech. To může být jeho devíza hned dnes, kdy etapa sjezdem končí, takže má velkou šanci udržet se v popředí pořadí. Etapa přes Galibier je mu jako šitá na míru. I kdyby do kopce ztratil, ve sjezdu si manko hravě dožene.

Rigoberto Urán (Kolumbie, Cannondale)

Rigoberto Urán se vydal v 9. etapě Tour de France ze všech sil a dojel si pro těsný triumf • Foto Reuters

PLUS: Froome ho pasuje na černého koně závodu, za svého skrytého soupeře. Dvakrát dokázal tento Kolumbijec skončit celkově na 2. místě na Giru, jezdil i za Sky. Jeho výkonnost je stabilní, tým sice nemá do hor, ale tam si poradí sám. Na páteční rovinu, kde půjde o to zvládnout dlouhou tranzitní etapu bez úhony, má tým naopak ideální.

MÍNUS: Časovku má vedle Frooma z pětice hlavních favoritů nejlepší, ale potřeboval by členitější terén než „placku“ v Marseille. Tam je na okruhu jedno stoupání, jinak nic. Pro Urána platí to stejné co pro ostatní, na Frooma by musel v horách najet víc než cca minutu. Útok veřejně plánuje na zítřejší dojezd na Izoard.