Tour bolí! Polák ukázal zničené nohy. Jsou trochu unavené, smál se

Cyklistika vyžaduje obrovskou fyzičku, tisíce našlapaných kilometrů a bolí. O tom se přesvědčuje i polský cyklista Pawel Poljaňski, který to svým fanouškům dokázal fotkou na svém Instagramu.

Jezdec stáje Bora ukázal vystouplé žíly i nateklé modré nohy. "Po šestnácti etapách si myslím, že jsou moje nohy trochu unavené," napsal ke svému příspěvku.

Ohlasy fanoušků na sebe nenechaly dlouho čekat. Často zareagovali prostým "Ježíši Kriste", uživatel newyorklondoner poznamenal "Tour de France je nejtěžší sportovní podnik na světě!"

This is what 16 stages of the Tour de France does to your legs 😳

(📷: p.poljanski/Instagram) pic.twitter.com/3cEYUsGoN8