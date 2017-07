Cink po dřině na Galibieru sotva stál: Mám ze sebe obrovskou radost!

PŘÍMO Z FRANCIE | V úterý večer pro sebe nechal do autobusu týmu Bahrajn-Merida několikrát poslat, dal si na čas, než vzkázal: „Dnes to nepůjde.“ Cyklista Ondřej Cink mohl po 16. etapě na Tour de France sotva vstát, byl totálně vyčerpaný. Do středy se však probudil jako vyměněný, a vzepjal se tak, že zaujal v přetěžké etapě přes Galibier. Na legendární vrchol šlapal v úniku, v etapě vybojoval 17. místo.

„Pokusil jsem se ze sebe vydat to nejlepší. Měli jsme (tým Bahrajn-Merida) být v úniku a já tam skočil. Pak jsem se pokusil následovat ty skvělé vrchaře, Trek táhnul tempo velmi tvrdě pro Contadora. A vydržel jsem skoro do konce. Ale bylo to nesmírně tvrdé…“ oddychoval Cink.

Prosadil jste se v jedné z nejtvrdších etap Tour de France. Jak je vám po těle?

„Z toho mám obrovskou radost. Ukázal jsem v úniku náš dres, to byl plán. Poslední dva kilometry v posledním kopci jsem toho měl plné zuby, už mě skoro braly křeče do nohou, ale ještě jsem to tam vybojoval. Naštěstí jsem nejel sám, z Galibieru pak už to bylo jen z kopce, takže to už bylo celkem v pohodě. Ale byla to hrozně náročná etapa.“

Věřil jste, že se vám podaří naskočit do úniku v tak těžký den?

„Snažil jsem se o to už od prvního týdne, ale není jednoduché tady na Tour být v úniku. Je to hrozně složité, musíte mít štěstí, musíte mít vytypované ty správné lidi. Dneska se to podařilo. Věděli jsme, že Matthews bude chtít do úniku, já byl naštěstí přímo za ním, nastoupil jsem tedy hned po něm a doskočil jsem si do úniku.“

Co prožije nováček na Tour, když se přenese přes nejslavnější kopce, které závod má?

„Samozřejmě jsem o to usiloval. Věděl jsem, že Galibier je hodně slavný kopec. Chtěl jsem do toho dát všechno, být tam, být vidět. Bylo to i přání týmu, tak si myslím, že mám splněno.“

Ukázal jste nejen tým, ale i sám sebe.

„Snad ano, já nevím. (odfukuje) Mám pořád velkou bolest v koleni, ale bojoval jsem do konce.“

Jste na sebe hrdý, že jste vydržel, zatímco jiná slavná jména odpadla?

„Samozřejmě. Byl jsem překvapený, že tam pořád jsem, že furt bojuju, i když odpadají docela kvalitní závodníci. I v tom posledním kopci jsem byl pořád v Top 7, až pak mě dojeli závodníci do celkového pořadí a na to už jsem nemohl odpovědět.“

