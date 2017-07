Kittel v krvi a na Tour končí. Nemohl jsem nic dělat, řekl zklamaně

Na letošním ročníku Tour de France byl neuvěřitelně dominantní. Díky pěti etapovým výhrám se navíc stal Marcel Kittel historicky nejúspěšnějším Němcem na cyklistickém závodu a výhru zeleného trikotu pro nejlepšího sprintera měl téměř v kapse. Jenže pád na 20. kilometru sedmnácté etapy znamenal konec. Sice se do sedla zvládl vrátit, v polovině závodu svou snahu ale vzdal a odstoupil. „Jsem strašně zklamaný,“ řekl Kittel po závodě. Žádné vážnější zranění naštěstí nemá.

Kittel bojoval o další historický úspěch, před 17. etapou vedl v bodovací soutěži o 29 bodů před druhým Michaelem Matthewsem a zisk zeleného trikotu pro nejlepšího sprintera měl na dosah.

Jenže hromadný pád po 20 kilometrech veškeré sny rozplynul. Na zemi se ocitl kromě něj také lídr vrchařů Warren Barguil či Stephen Cummings, který s kolem přeletěl až daleko do trávy. Všichni tři se zvládli vrátit zpátky do sedla, na první pohled hodně otřesený Kittel ještě na poslední chvíli měnil kolo a zničenou botu, krvavé šrámy si nechal ošetřit až za jízdy.

Snaha byla nakonec marná. Německý jezdec snášel bolest do poloviny závodu, pak se ale raději odstoupil. „Jsem strašně zklamaný a vůbec nevím, jak mám teď popsat své pocity. Jít domů s pěti etapovými výhrami je skvělé, ale skončit kvůli nehodě a navíc před Paříží, to je velké zklamání,“ řekl po závodě nešťastný Kittel.

„Nemohl jsem vůbec nic dělat, abych se pádu vyhnul. Přišel jsem o nějakou kůži na rameni, zádech, lokti a bedrech, ty jsou i trochu oteklá. Snažil jsem se pokračovat, ale šlapání mě hodně bolelo, navíc jsem v posledních dnech musel bojovat se žaludečními problémy a nachlazením,“ přiznal, proč se mu v posledních etapách nejelo vůbec dobře.

Zelený dres pro lídra bodovací soutěže od něj převzal Michael Matthews. „Doufám, že je Marcel v pořádku. Slyšel jsem, že měl nehodu, když už jsem byl v úniku. Není to hezké dostat zelený dres za těchto okolností, ale taky jsem hodně bojoval, abych ho získal. Nenechám si to utéct. Nyní je etapa do Champs-Elysées mnohem otevřenější, Marcel byl totiž horkým favoritem,“ sdělil novinářům Matthews po závodě.

Podle posledních informací by neměl mít Kittel žádné větší zranění. To prohlásil během závodu lékař Tour Florence Pommerie, po etapě to potvrdil i týmový mluvčí Quick-Stepu Alessandro Tegner. „Marcel je hodně potlučený, ale naštěstí nemá žádnou zlomeninu,“ uklidnil fanoušky.

Vše o Tour de France najdete zde>>>