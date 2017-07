Na bájný Col d'Izoard pojedou i ženy. Nosková povede silnou italskou stáj

Dvacetiletá Nikola Nosková je velkým objevem aktuální sezony. Na silnici přestoupila z cyklokrosu, vyhlídla si ji špičková italská stáj, a vzestup výborné vrchařky nebere konce. V červnu v Itálii vyhrála jednorázový závod Giro del Trentino a stala se mistryní republiky v časovce i v závodě s hromadným startem, v červenci obsadila 19. místo na dámském Giru d'Italia a stala se tam druhou nejlepší mladou závodnicí.

Po Giru je závod na Col d'Izoard dalším vrcholem její začínající kariéry.

„Moc se na to těším. Pojedeme před muži, bude tam určitě vynikající atmosféra, zažijeme něco úplně jiného, než když jezdíme na závodech samy. Bude to bolet, bude to boj, ale bude to nezapomenutelný zážitek,“ odhaduje Nosková.

Na takový vrchol, jaký ve výšce 2360 metrů představuje Col d'Izoard, pojede poprvé v životě. Těžit by měla z podpory týmu, v němž je psaná jako číslo jedna.

„Vždycky je super, když vím, že se můžu na tým spolehnout, že mne holky pod ten kopec dovezou. Na nich bude, aby chytaly úniky, aby se pak mohlo rozhodovat skutečně až na kopci,“ kalkuluje 20letá všestranná cyklistka.

Jednorázový závod na úrovni WorldTour na trase Tour de France bude znovu o něco obtížnější než její předchozí program. „Na etapovém závodě se všichni ne šetří, ale nejede se taková hrana. Tady to bude o něčem jiném. Pojede se hned od startu, je to relativně krátké, o to intenzivnější to bude,“ myslí si o 66 kilometrů dlouhé trati.

Ráda by skončila mezi prvními dvaceti, motivací navíc ale bude taky postup do druhého kola závodu, časovky v Marseille. I ta se pojede v den etapy Tour de France, tedy v sobotu, start a cíl bude rovněž jako u Tour na fotbalovém stadionu. Přihlížet by mělo 67 tisíc fanoušků.

Do časovky se protlačí ty závodnice, jimž se podaří dojet v časovém limitu do pěti minut od dojezdu vítězky.

„To by bylo super. Rozhodně čtvrtek beru jako vážný závod,“ říká. „S Girem jsem byla maximálně spokojená, nečekala jsem, že se mi pojede takhle dobře. Bylo to sice hodně náročné, je to moje první sezona v zahraničí, absolvuji velké závody, těžké závody. Zároveň jsem poslední den na Giru dojela ze všech etap nejlépe, dokázala jsem poskočit v celkovém hodnocení. Těžko jsem mohla čekat víc,“ uvědomuje si mistryně republiky.

Ke své první sezoně mezi profesionálkami má jednoduché shrnutí: „Říkám si, že jsem v sezoně snů. Že mě ještě nikdo neprobudil.“