Boasson Hagen unikl a na Tour slaví! Před časovkou drží náskok Froome

Nejdelší etapu letošní Tour de France vyhrál po 222,5 kilometrech Edvald Boasson Hagen. Norský cyklista zaútočil z devítičlenné skupiny uprchlíků a dočkal se vavřínu po dvou letošních druhých místech. Před sobotní časovkou v Marseille, která by měla určit definitivní pořadí slavného závodu, vede nadále obhájce Chris Froome o 23 sekund.

Trojnásobný šampion Tour obklopen svými kolegy ze Sky i dalšími favority dojel až dlouho poté, co se v Salon-de-Povence rozhodlo o vítězi etapy. Ve skupině uprchlíků totiž nebyl nikdo, kdo by Froomeův žlutý dres mohl ohrozit. Před klíčovou časovkou tak britský favorit udržel stejný odstup před domácím jezdcem Romainem Bardetem a 29 vteřin má Froome na Kolumbijce Rigoberta Urána, jenž by měl být v sobotu jeho největším rivalem.

"Mohli jsme jen sedět a trochu znovu nabrat síly. Každý byl rád, že se v podstatě jen veze," přiznal Froome, jenž uhájil žlutý trikot šestý den v řadě. Peloton měl za sebou dvě vyčerpávající etapy v Alpách a vyhlíží finiš třítýdenního závodu.

Boasson Hagen se odhodlal k útoku dva kilometry před cílem a po šesti letech se na Tour dočkal etapového vítězství. O milimetry druhý byl v 7. etapě za Marcelem Kittelem. "Tentokrát jsem nemusel čekat na cílovou fotku. Mám své vítězství," radoval se Boasson Hagen. Marně jej stíhal Němec Nikias Arndt, zbytek uprchlíků dojel se ztrátou 17 sekund.

V hlavním poli o 12 a půl minuty později přijeli také Roman Kreuziger a Zdeněk Štybar. Na rozdíl od nich Ondřej Cink kvůli bolestem v koleně odstoupil brzy po startu dnešní 19. etapy. Loni ještě úspěšný biker tak při debutu na slavném závodě vzdal zhruba 350 závodních kilometrů před cílem v Paříži.

Froomea dělí od čtvrtého celkového triumfu na Tour v kariéře 22,5 kilometru dlouhá časovka a pak už jen nedělní manifestační etapa s cílem na Champs-Élysées.

Cyklistický etapový závod Tour de France - 19. etapa (Embrun - Salon-de-Provence, 222,5 km):

1. Boasson Hagen (Nor./Dimension Data) 5:06:09, 2. Arndt (Něm./Sunweb) -5, 3. Keukeleire (Belg./Orica), 4. Bennati (It./Movistar), 5. De Gendt (Belg./Lotto-Soudal), 6. Chavanel (Fr./Direct Energie), 7. Gesbert (Fr./Fortuneo), 8. Bakelants (Belg./AG2R), 9. Albasini (Švýc./Orica) všichni -17, 10. Perichon (Fr./Fortuneo) -1:32, ...35. Kreuziger (ČR/Orica), 76. Štybar (ČR/Quick-Step) oba -12:27, Cink (ČR/Bahrajn Merida) nedokončil.

Průběžné pořadí:

1. Froome (Brit./Sky) 83:26:55, 2. Bardet (Fr./AG2R) -23, 3. Urán (Kol./Cannondale) -29, 4. Landa (Šp./Sky) -1:36, 5. Aru (It./Astana) -1:55, 6. D. Martin (Ir./Quick-Step) -2:56, 7. S. Yates (Brit./Orica) -4:46, 8. Meintjes (JAR/SAE Team Emirates) -6:52, 9. Barguil (Fr./Sunweb) -8:22, 10. Contador (Šp./Trek-Segafredo) -8:34, ...24. Kreuziger -57:45, 102. Štybar -3:08:07.

