Hagen unikl a na Tour slaví! Před klíčovou časovkou drží náskok Froome

Nejdelší etapu letošní Tour de France vyhrál po 222,5 kilometrech Edvald Boasson Hagen. Norský cyklista zaútočil z devítičlenné skupiny uprchlíků a dočkal se vavřínu po dvou letošních druhých místech. Před sobotní časovkou v Marseille, která by měla určit definitivní pořadí slavného závodu, vede nadále obhájce Chris Froome o 23 sekund.

Trojnásobný šampion Tour obklopen svými kolegy ze Sky i dalšími favority dojel až dlouho poté, co se v Salon-de-Povence rozhodlo o vítězi etapy. Ve skupině uprchlíků totiž nebyl nikdo, kdo by Froomeův žlutý dres mohl ohrozit. Před klíčovou časovkou tak britský favorit udržel stejný odstup před domácím jezdcem Romainem Bardetem a 29 vteřin má Froome na Kolumbijce Rigoberta Urána, jenž by měl být v sobotu jeho největším rivalem.

Boasson Hagen se odhodlal k útoku dva kilometry před cílem a po šesti letech se na Tour dočkal etapového vítězství. Marně jej stíhal Němec Nikias Arndt, zbytek uprchlíků dojel se ztrátou 17 sekund.

V hlavním poli o 12 a půl minuty později přijeli také Roman Kreuziger a Zdeněk Štybar. Na rozdíl od nich Ondřej Cink kvůli bolestem v koleně odstoupil brzy po startu dnešní 19. etapy. Loni ještě úspěšný biker tak při debutu na slavném závodě vzdal zhruba 350 závodních kilometrů před cílem v Paříži.

Froomea dělí od čtvrtého celkového triumfu na Tour v kariéře 22,5 kilometru dlouhá časovka a pak už jen nedělní manifestační etapa s cílem na Champs-Élysées.

