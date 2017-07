Cink po konci na Tour: Adrenalin bolest přemohl, ale dál to nešlo

PŘÍMO Z FRANCIE | Plus mínus 325 kilometrů před Paříží skončil sen českého cyklisty Ondřeje Cinka o dokončení své první Tour de France. Závodníka týmu Bahrajn-Merida přemohly bolesti v levém koleni, které pociťoval od minulého týdne. Ještě zkusil nastoupit do 19. etapy, ale vydržel v ní už jenom zhruba 20 kilometrů. Pak po konzultaci s týmovým lékařem slezl z kola a závod pro něho skončil.

Do cíle 19. etapy Tour de France v Salon-de-Provence dorazil Ondřej Cink v autě na sedadle vedle sportovního ředitele, s malou taštičkou v modročevených barvách Bahrajn-Merida, a s lehce odevzdaným úsměvem směrem k médiím. Byl nachystaný na cestu na letiště. Tour pro něho skončila dřív, než chtěl.

„Je to psychicky těžké. Chtěl jsem dojet do Paříže, chyběl tomu kousek, ale nedá se nic dělat. Než zranění ještě zhoršit, aby to mělo důsledek do zbytku sezony, bylo lepší ukončit to,“ povzdechl si Cink.

Jak se zrodilo rozhodnutí odstoupit ze závodu?

„Nejbolestivější to bylo psychicky, víc než fyzicky. Už ve čtvrtek jsem celou etapu jel s bolestí v koleni, ta bolest trvala asi posledních pět dnů. Dnes jsem to zkusil, jestli to ještě půjde, ale na druhém kilometru to začalo bolet zase, a pak už to nešlo. Bohužel. Doktor říkal, že mám v kole ni asi zánět. Lepší bylo skončit, než to úplně přetáhnout.“

Zvažoval jste to delší dobu?

„Říkal jsem si, že uvidím podle toho, jaká ta bolest bude. Nastoupil jsem pod práškama, ale ani to nepomohlo. Střídalo se to, chvíli to bolelo, chvíli míň. Ale dnešních více než 200 kilometrů by se s tím jet nedalo.“

Loučení českého cyklisty Ondřeje Cinka s Tour de France poté, co kvůli zdravotním problémům musel vzdát

Honí se vám teď hlavou vůbec něco pozitivního?

„Jsou to pro mě obrovské zkušenosti. Určitě si cením toho, že jsem tady mohl být a stát na startu Tour de France, i když jsem závod nedokončil.“

Kterou ze vzpomínek si odnesete jako nejlepší?

„Atmosféra byla úžasná. Pak samozřejmě jsem byl rád, že se mi povedlo být v úniku v těžké horské etapě přes Galibier, což byl můj cíl, a to jsem rád, že jsem si splnil.“

Neuškodil vám ale takový zápřah v úniku?

„Koleno tam samozřejmě bolelo, ale dostal jsem takovou motivaci, když jsem do úniku naskočil, že jsem zapomínal na bolest. Ale koleno jsem samozřejmě cítil. To jen adrenalin byl možná větší než ta bolest.“

Je to stejná bolest, která vás trápila už minulý týden při jízdě po rovině?

„Přesně tam to začalo. Koleno začalo bolet a od té doby to trvalo. Jeden den to bylo dobrý, pak špatný, pak se to střídalo, včera (ve čtvrtek) to asi už bylo špatný úplně a asi si tělo řeklo, že to chce stop.“

Kde potíže začaly? Spadl jste někde?

„Ne, to bylo asi z únavy spíš.“

Co vám Tour ukázala vzhledem k dalším třítýdenním závodům?

„Doufám, že já a Grand Tour k sobě jde, akorát asi na tenhle první rok (na silnici) je toho moc. Moje tělo to asi nevstřebalo. Určitě jsou to ale obrovské zkušenosti.“

