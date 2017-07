Tour vyhraje Froome, tuší nejlepší český časovkář. Bardetovi nevěří

Na čem bude výsledek dnešní časovky a tím i celé Tour záležet?

„Důležité je, jak je kdo z jezdců ještě čerstvý, jak a v jaké formě kdo přejel hory. Myslím si, že Urán je na tom dobře, stejně jako Froome. Oni dva by si měli rozdělovat první místo. Froome má vynikající materiál, časovku zajede vždycky dobře, Urán by mu ale mohl konkurovat. V horách jezdil výborně, alespoň co jsem viděl já, tak byl vždycky vepředu, a časovku umí taky. U Bardeta si myslím, že asi do boje o první dvě příčky nezasáhne. Zůstane mu třetí místo.“

Pokud by Urán chtěl ještě Tour vyhrát, musel by na Frooma potřeboval najet víc než vteřinu na kilometr. Je to reálné?

„Froome letos nepůsobil až tak výrazně jako v předešlých letech, a jeho náskok (29 vteřin na Urána) není až tak velký. Záleží, jak komu ten den sedne, ale podle mě to pravděpodobně skončí tak, že první bude Froome, druhý Urán a třetí Bardet. Urán by mohl zajet dobře, tři roky zpátky vyhrál časovku na Giru, a mohl by Frooma ohrozit.“

Souhlasíte na druhou stranu s tím, že Froome hodně zlepšil techniku jízdy na kole?

„Je to znát. Už na kole vypadá líp, než vypadal předtím.“

Bardet je na tom technicky jak?

„To si netroufnu říct, protože jako časovkáře ho moc neznám, ale asi nebude jeho největší přednost. Většina Francouzů časovku až tak dobře nejezdí, navíc Bardet je malý, lehký, tak se do toho ani nemůže tak opřít. Urán je aspoň o něco větší, i když ne o moc. Bardet se asi bude snažit udržet třetí místo. Kolik má za sebou mezeru?“

Na třetího Urána má šest vteřin, čtvrtého Mikela Landu 1:13, na pátého Fabia Arua 1:32.

„Aru si nemyslím vůbec, že by měl šanci, Landa by možná mohl jet dobře, ale nemám ten názor, že do toho boje o první příčky ještě zasáhne. Froome asi neztratí na Landu minutu a půl, Landa hodně pracoval pro tým a pro něho.“