Kreuziger si časovku užil, bál se sjezdu. Role mentora na Tour ho baví

Jak jste si užil časovku na Tour de France?

„Časovka byla hezká, ale ten sjezd nic příjemného, bylo tam i docela dost pádů. Sjezd není úplně bezpečný a na časovkářském kole se nebrzdí až tak dobře jako na silničním, ale jo, užil jsem si to. Měl jsem trochu strach, abych nešel mimo limit, ale jinak jsem věděl, že to dneska musím jenom dobře objet, abych se přiblížil zase o kousek blíž k Paříži.“

Tour technicky vzato skončila, jaká byla?

„Tour končí zítra v Paříži. (rázně) Někdo by mohl mít pocit, že ty okruhy jsou jen ukázka pro lidi, ale po těch kostkách v padesátce to není nic příjemného. Takže Tour opravdu končí až zítra - a my máme pořád nějaké cíle s týmem.“

Mohl jste si dát dneska časovku i jako odměnu za práci v horách, kterou jste udělal, a teď jste si mohl zazávodit v klidu, pro radost?

„Tím, že je časový limit asi pět minut, a někteří se na časovku speciálně chystají, tak jen užít si to úplně nejde, protože ta stěna (kopec) je obtížná, tam člověk může ztratit lehce přes minutu a pak byste ten čas museli někde najíždět. Ale byla to hezká časovka a myslím si, že pro lidi, co se na ni chystali, je to technická, rychlá trať, kde musíte dávat pozor, ale musíte být zároveň dynamický a hodně tlačit do pedálů.“

Jak jste si užil celou Tour v nové roli mentora mladých? Bavilo vás to?

„Určitě. Možná mi tam chybělo zůstávat trochu déle (na čele), ale postupně jsem se zlepšoval. A teď už mám v hlavě klasiku San Sebastian, doufám, že přečkám dobře týden po Tour a budu schopný dát kvalitní trénink, takový aktivní, abych přijel do San Sebastianu a mohl tam bojovat o nějaký slušný výsledek. Je to závod, který mám rád.“

Nebudou po vás chtít, abyste radil i na Vueltě?

Ne, to naštěstí ne. (úsměv) Určitě ne. I když ve sportu se nedá vyloučit nic.“