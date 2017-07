Štybar: Froome se dá porazit, ale lidi se báli. Do Paříže chci něco zkusit

Co Froomovu hattricku říkáte?

„Abych řekl pravdu, oni (tým Sky) měli na této Tour taky dost štěstí, že jsme jim to odtahali my, nebo aspoň polovinu etap jsme odtahali. Samozřejmě potom v kopcích má Froome k sobě tak silné lidi, že je těžké proti nim něco vymyslet. Je to výborný vrchař a výborný časovkář. To je pak složité pokoušet se s ním něco udělat. Tohle všichni vědí. Přesto si nemyslím, že by byli lidi ze Sky nějak extrémně vystřelení do kosmu oproti ostatním.“

Je Froome se Sky za zády porazitelný?

„Já si myslím, že je.“

Proč se to nepovedlo?

„Co jsem se bavil s Danem Martinem (vrchař jeho týmu), tak spousta lidí taktizovala. Dan sám nám říkal, že určitě během závodu byly momenty, kdy se proti Froomovi dalo nastoupit, ale jako kdyby se všichni báli.“

Nekazí taková dominance závod?

„Takhle… Kazí Nadal tenis, když vyhrává? Buď jste jeho fanoušek, nebo ne. Mají (tým Sky) všechno propracované, jsou na všechno připravení, nepanikaří, a to je ten důvod, proč jsou takhle na vrcholu.“

Jsou na takový obraz Tour receptem nyní skloňované platové stropy, které by zabránily budování mimořádně silných týmů, jako má Sky?

„Podle mého názoru tohle vůbec nehraje roli. Ti lidi jsou ve špičce dobří, přece se i letos několikrát stalo, že vepředu zůstal Froome sám nebo jen s Landou, a obrázek by byl stejný, ať by tam byl kdokoliv. Prostě se ve Sky připravují jenom na tento jeden cíl. Tak jako my jsme se připravovali jen na spurty a Marcela (Kittela) v nich prakticky nikdo neporazil, tak se tým Sky připravil na kopce a nikdo je tam neporazil.“

Byla Tour z vašeho pohledu povedená?

„Ještě není konec a kdo ví, jak to bude vypadat v neděli v Paříži. Není tady už žádný vyloženě sprinterský tým, který by dojezd do Paříže mohl kontrolovat, a já osobně nemám v úmyslu sedět jenom v balíku a nic nezkusit. Uvidíme, jak to tam bude.“

Buďte konkrétnější...

„Zkrátka zkusíme ještě něco vymyslet. (usmívá se) Možnost tam je.“

Pokud odhlédneme od poslední etapy, povedla se vám Tour jako celek?

„Z mého hlediska nebyla taková, jakou jsem si ji představoval. Měl jsem pár možností, kde výsledek mohl být lepší, ale zase jsem každý den něco dělal. Přijel jsem v dobré formě, výsledky nebyly takové, jaké jsem si představoval, ale vyhráli jsme pět etap jako tým.“

