Šťastný Froome po čtvrté výhře: Tahle Tour pro mě byla nejtěžší

Dokázal to. Britský cyklista Chris Froome potvrdil roli favorita a v letošním ročníku Tour de France udržel žlutý trikot pro lídra závodu až do poslední etapy. Ve své kariéře dojel do Champs-Elyseés jako vítěz už počtvrté. „Je to opravdu úžasný pocit. Tři týdny jsem o tom snil,“ básnil o svém dalším triumfu.