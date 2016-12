Nash opět mezi nejlepšími! V Belgii skončila třetí v závodu SP

Devětatřicetiletá Nash při čtvrtém startu v pohárovém seriálu v sezoně potřetí vybojovala medailové umístění a v průběžné klasifikaci poskočila ze šestého místa na třetí. Po triumfu v Namuru a druhém místě v úvodním závodu v Las Vegas dnes v Belgii zkompletovala medailovou sbírku. Pouze v Iowě nedosáhla na stupně vítězů, po defektu tam obsadila čtvrté místo.

Na místy bahnité trati v areálu známého automobilového okruhu patřila Nash k nejaktivnějším závodnicím, opakovaně se ale i kvůli pádům musela probíjet do popředí z druhé desítky pořadí. V závěru předposledního kola jí pomohlo taktizování soupeřek, dotáhla se do vedoucí skupiny a do terénu vjela dokonce jako první.

Pozici pak musela přepustit sedminásobné cyklokrosové mistryni světa Vosové, jež proměnila v triumf hned první start v SP v sezoně. Před českou závodnici v barvách týmu Luna se v závěru dostala ještě belgická šampionka a průběžně druhá žena pohárového seriálu Cantová. Konečné pořadí medailistek tak kopírovalo výsledky předvánočního závodu Superprestige v jiném belgickém městě Diegemu. V čele SP se díky šestému místu udržela Sophie De Boerová z Nizozemska.

SP v cyklokrosu v Heusden-Zolderu (Belgie):

Ženy: 1. Vosová (Niz.) 44:09, 2. Cantová (Belg.) -2, 3. Nash (ČR) -4, 4. Brandová Niz.) -13, 5. Lechnerová (It.) -17, 6. De Boerová (Niz.) -22, ...16. Havlíková -1:49, 30. Nosková -3:32, 45. Bajgerová -6:43, 49. Minaříková-Švecová (všechny ČR) -7:18.

Průběžné pořadí SP (po 6 z 8 závodů): 1. De Boerová 373, 2. Cantová 335, 3. Nash 275, ...17. Havlíková 152, 31. Nosková 89, 69. Czeczinkarová 34, 75. Mikulášková 29, 83. Bajgerová 20, 115. Minaříková-Švecová (všechny ČR) 2.

Muži do 23 let: 1. Nieuwenhuis (Niz.) 53:35, 2. Russo (Fr.) -13, 3. Ťoupalík -29, ...41. Mayer -5:56, 45. Jarý (všichni ČR) -6:38.

Průběžné pořadí SP (po 4 ze 6 závodů): 1. Nieuwenhuis 230, ...4. Ťoupalík 141, 40. Březina 6.

Junioři: 1. Arensman (Niz.) 39:31 ...9. Kopecký -0:57, 24. Schierl -2:36, 31. Honzák -2:52, 44. Vaníček -4:02, 46. Říman -4:14, 47. Mikšaník (všichni ČR) -4:20.

Průběžné pořadí SP (po 4 ze 6 závodů): 1. Vandebosch (Belg.) 165, ...13. Kopecký 72, 21. Gavenda 34, 34. Palička (oba ČR) 19, 37. Schierl 19, 39. Vaníček 16, 55. Honzák 2.