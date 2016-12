Olympijský šampion a vítěz Tour de France Wiggins ukončil kariéru

"Splnil jsem si svůj dětský sen a vydělával si na živobytí sportem, do něhož jsem se ve 12 letech zamiloval. Setkal jsem se se svými idoly a jezdil jsem dvacet let s nejlepšími. V roce 2016 tato kapitola končí," napsal Wiggins.

Cyklista, jenž má ve sbírce osm medailí z OH a osm titulů z MS, mluvil o rozlučce na konci letošní sezony už dříve. Po listopadovém Šestidenním závodu v rodném Gentu, který vyhrál společně s další britskou hvězdou Markem Cavendishem, si ale ještě nechal pootevřená zadní vrátka. Dnes se však definitivně rozloučil.

Wiggins sbíral první velké úspěchy na dráze, v roce 2012 ale definitivně prorazil mezi silničářskou elitu. Jako první Brit v historii vyhrál Tour de France a na domácích olympijských hrách v Londýně získal zlato v časovce.

Za zásluhy o cyklistiku ho o rok později britská královna Alžběta II. pasovala na rytíře a v roce 2014 dosáhl Wiggins posledního velkého úspěchu na silnici, když se stal mistrem světa v časovce. Poté se slavný cyklista vrátil na dráhu, vytvořil světový rekord v hodinovce a letos v Riu de Janeiro získal poslední zlatou olympijskou medaili ve stíhacím závodu družstev.

Závěrečné měsíce Wigginsovy kariéry ovlivnilo podezření z podvádění kvůli terapeutickým výjimkám poté, co hackeři v polovině září zveřejnili zdravotní dokumentaci více než stovky světových sportovců. Wiggins o výjimky požádal třikrát těsně před největšími etapovými závody, doping však vždy rezolutně odmítal.

Datum a místo narození: 28. dubna 1980, Gent (Belgie)

Státní příslušnost: Velká Británie

Výška a váha: 190 cm, 82 kg

Největší úspěchy: pětinásobný olympijský vítěz, osminásobný mistr světa, vítěz Tour de France 2012



- OH (5-1-2): 2000 (Sydney) - bronz (stíhací závod družstev), 2004 (Atény) - zlato (stíhací závod), stříbro (stíhací závod družstev) a bronz (bodovací závod dvojic), 2008 (Peking) - 2x zlato (stíhací závod a stíhací závod družstev), 2012 (Londýn) - zlato (časovka), 2016 (Rio de Janeiro) - zlato (stíhací závod družstev)



- MS (8-6-1): 2000 (Manchester) a 2001 (Antverpy) - stříbro, 2002 (Ballerup) - bronz (vše stíhací závod družstev), 2003 (Stuttgart) - zlato (stíhací závod) a stříbro (stíhací závod družstev), 2007 (Palma de Mallorca) - 2x zlato (stíhací závod a stíhací závod družstev), 2008 (Manchester) - 3x zlato (stíhací závod, bodovací závod dvojic a stíhací závod družstev), 2011 (Kodaň) a 2013 (Florencie) - stříbro, 2014 (Ponferrada) - zlato (vše časovka), 2016 (Londýn) - zlato (bodovací závod dvojic) a stříbro (stíhací závod družstev)



- ME (1-0-0): 2015 (Grenchen) - zlato (stíhací závod družstev)



Rodina: ženatý, manželka Catherine, syn Ben, dcera Isabella



Ostatní:

- Syn australského profesionálního cyklisty Garyho Wigginse začal s cyklistikou ve 12 letech. Původně dával přednost dráze, po OH 2008 přešel na silnici. Zpočátku se prosazoval hlavně v časovkách, díky triumfu v časovce na OH 2012 v Londýně se stal prvním cyklistou, který ve stejném roce dokázal vyhrát Tour de France i olympijské zlato.



- Loni založil vlastní profesionální tým, vrátil se na dráhu a v červnu výkonem 54,526 kilometru překonal světový rekord v hodinovce. V roce 2005 byl za přínos ve sportu jmenován důstojníkem, o čtyři roky později komandérem a v roce 2013 rytířem Řádu Britského impéria, takže může používat titul Sir. Vlastní bohatou sbírku starých skútrů a kytar, hlásí se k životnímu stylu modismu.



- Díky zlatu ze stíhacího závodu družstev letos v srpnu se stal nejúspěšnějším britským olympionikem v historii podle počtu medailí. Osmým cenným kovem z OH překonal v počtu medailí krajana Chrise Hoye, jenž byl šestkrát zlatý a jednou stříbrný. Kariéru završil letos v listopadu, když ve dvojici s jinou hvězdou Markem Cavendishem vyhrál tradiční Šestidenní závod na dráze v rodném Gentu.



