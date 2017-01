Cyklokrosař Šimůnek ošklivě spadl a je v nemocnici. Titul má Boroš

Trio medailistů se na sněhem pokryté trati odpoutalo zhruba v třetině závodu na celkem devět okruhů. V tom posledním Boroš nastoupil a stíhat ho dokázal jen Paprstka, ale v cílové rovince už se pořadí nezměnilo.

Obhájce loňského prvenství z Kolína Radomír Šimůnek mladší závod kvůli pádu hned v prvním kole nedokončil. Šimůnek spadl po nebezpečně vyhlížejícím sjezdu z lesa na asfalt, zdravotníci ho podle informací měli dokonce probouzet z chvilkového bezvědomí, nemohl hýbat s krční páteří a byl převezen na vyšetření do nemocnice.

Mistryní republiky se pak stala Pavla Havlíková a při absenci Kateřiny Nash získala již svůj čtvrtý titul. Druhá byla Nikola Nosková, třetí Adéla Šafářová. Na obhájkyni titulu z loňského domácího šampionátu v Kolíne Martinu Mikuláškovou zbyla až čtvrtá příčka.

Na sněhem pokryté, ale dobře připravené trati, a v téměř desetistupňovém mrazu čekalo na ženy pět okruhů o délce 2500 metrů. Týmové kolegyně z Jablonce Havlíková s Noskovou, jež loni dojely na druhé a třetí příčce, se hned po startu usadily v čele a Havlíková nakonec triumfovala i díky pádu Noskové v posledním kole.

"Momentálně si to asi ještě nedokážu úplně uvědomit, ale jsem především ráda za to, že jsme dnes mohly ukázat týmovou dominanci. To je pro mě top. Titul je strašně krásná věc, ale když jsme s Nikčou jezdily vepředu a okolo nikde nikdo, to je něco, čeho jsem chtěla dosáhnout. A jsem za to strašně ráda," řekla Havlíková novinářům.

Smíšené pocity se praly v Noskové. "Jsem se stříbrem spokojená. Trať tady mi sedí a umístění na bedně se cení. Kdybych na ní nebyla, tak jsem teď určitě zklamaná," prohlásila Nosková.

"Nikdy jsem s Pavlou celý závod neobjela. Dnes se to povedlo, ten pád v posledním mě hodně mrzí. Spadla jsem už v předposledním, kdy mi to dvakrát podklouzlo, ale to jsem si Pavlu dojela. Ale pak v místě, kde se vjíždí podruhé do depa, tak jsem zajela do závěje. A tam už je do cíle kousek, takže s tím už se nedalo nic dělat," popsala Nosková.

Zatímco Havlíkovou a Noskovou dělilo v cíli jen 12 sekund, Šafářová , zaostala za vítězkou o více než tři minuty. Prioritou Šafářové jsou horská kola, ale má také například vítězný double z loňského šampionátu v silniční cyklistice, kde v juniorkách vyhrála časovku i hromadný závod.

Po zisku první republikové medaile zářila spokojeností. "Vůbec jsem to nečekala. Jen jsem si řekla, že ten závod pojedu, a nevěděla, co od toho čekat. Dostala jsem se na třetí místo hned na začátku, ale myslela jsem si, že to nevydržím. Docházely mi s blížícím se koncem síly, ale zvládla jsem to," pochvalovala si Šafářová.

Třiatřicetiletá všestranná závodnice Havlíková se dnešním vítězstvím osamostatnila v čele historického pořadí mistryň republiky. Jako jediná má na kontě čtyři prvenství, třikrát triumfovaly Mikulášková a Nash, která však dnes nestartovala a dala přednost přípravě v zámoří na světový šampionát v Lucembursku za tři týdny.

Mistrovství ČR v cyklokrosu v Hlinsku: Ženy: 1. Havlíková 41:36, 2. Nosková (obě KC Kooperativa Jablonec n.N.) -12, 3. Šafářová (Nutrend Specialized Racing) -3:01, 4. Mikulášková (ČEZ Cyklo Team Tábor) -3:18, 5. Vaníčková (Ivar CS-Author) -3:31, 6. Kukulová (Cyklo Team Kolárna) -3:55.