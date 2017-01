Cyklokrosařka Nash na SP ve Fiuggi nestačila jen na Vosovou

V Itálii Nash prohrála jen s nizozemskou favoritkou Marianne Vosovou, jež se teprve v závěru minulého roku vrátila do SP. Sedminásobná mistryně světa vyhrála druhý závod za sebou, českou cyklistku porazila o 40 sekund.

Třetí skončila další Nizozemka Sophie de Boerová, která si tím s předstihem zajistila prvenství v seriálu. Desáté místo ve Fiuggi obsadila další česká závodnice Nikola Nosková.

Nash si i v novém roce udržela medailovou formu. Ten předchozí zakončila třetím místem v Heusden-Zolderu, předtím vyhrála v Namuru, takže v posledních třech pohárových závodech zkompletovala medailovou sbírku. Druhá už ale byla také hned v úvodu sezony v Las Vegas a jejím nejhorším výsledkem je čtvrté místo v Iowě.

Před posledním závodem SP za týden v nizozemském Hoogerheide ztrácí Nash na vedoucí De Boerovou nedostižných 93 bodů. Za vítězství se jich uděluje 80. Česká cyklokrosařka bude hájit druhé místo před Belgičankami Sanne Cantovou a Ellen van Loyovou, v dosahu je také Američanka Ellen Nobleová. Nash přitom absolvovala o dva závody méně než její soupeřky.

Závod SP v cyklokrosu ve Fiuggi (Itálie):

Ženy:

1. Vosová (Niz.) 41:26, 2. Nash (ČR) -40, 3. De Boerová -59, 4. Worstová (obě Niz.) -1:00, 5. Lechnerová (It.) -1:34, 6. Verdonschotová (Belg.) -1:45, ...10. Nosková -2:17, 31. Kukulová (obě ČR) -5:07.

Průběžné pořadí SP (po 7 z 8 závodů):

1. De Boerová 438, 2. Nash 345, 3. Cantová (Belg.) 335, ...20. Havlíková 152, 25. Nosková 131, 73. Czeczinkarová 34, 78. Mikulášková 29, 85. Bajgerová 20, 86. Kukulová 20, 121. Minaříková-Švecová (všechny ČR) 2.

Muži do 23 let:

1. Iserbyt (Belg.) 49:34, 2. Bertolini (It.) -18, 3. Hermans (Belg.) -50, ...11. Ťoupalík -2:25, 31. Mayer (oba ČR) -5:56.

Průběžné pořadí SP (po 5 z 6 závodů):

1. Nieuwenhuis (Niz.) 230, ...6. Ťoupalík 141, 45. Březina (ČR) 6.

Junioři:

1. Benoist (Fr.) 44:19, ...18. Honzák -3:00, 21. Schierl -3:36, 24. Vaníček -4:07, 47. Mikšaník (všichni ČR) nedokončil.

Průběžné pořadí SP (po 5 z 6 závodů): 1. Vandebosch (Belg.) 180, ...16. Kopecký 72, 26. Gavenda (oba ČR) 34, 31. Schierl 29, 37. Vaníček 23, 41. Palička (ČR) 19, 45. Honzák 15.